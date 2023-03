Tegenvaller voor Oranje: Frenkie de Jong valt af voor interlands

Frenkie de Jong. Beeld ANP

Oranje begint de kwalificatiereeks voor het EK van volgend jaar met een uitwedstrijd tegen Frankrijk, komende vrijdag in het Stade de France in Saint-Denis nabij Parijs. Drie dagen later neemt de ploeg van Koeman het in De Kuip op tegen Gibraltar.

Bergwijn haakt af

Naast De Jong haakte maandag ook Ajaxaanvaller Steven Bergwijn (knieblessure) af. Koeman riep PSV’er Joey Veerman en Donyell Malen van Borussia Dortmund op als vervangers. Hij start maandag met 25 spelers de voorbereiding op de eerste EK-kwalificatiewedstrijd.