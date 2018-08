Tegenstanders Ajax uitgelicht: moeilijk, maar niet onmogelijk

Ten Hag is blij met drie aansprekende tegenstanders: "De sfeer in de Johan Cruijff Arena was in de voorronden van de Champions League fantastisch. Dat gaan we tegen deze ploegen nog drie keer meemaken. Maar ook de uitwedstrijden zijn fraai en goed bereisbaar voor de spelers en fans: de Allianz Arena in München en Estádio da Luz in Lissabon zijn prachtige stadions en in Griekenland is het altijd een heksenketel."



Tiago Pinto, algemeen directeur van Benfica, is blij met de komst van historische clubs Bayern München en Ajax. "Al zal overwinteren in de Champions League moeilijk worden."



Benfica versloeg in de voorronden van het toernooi Fenerbahçe (met trainer Phillip Cocu) en Paok ­Saloniki. In de competitie werd de club tweede achter FC Porto.