Tegenstander van Ajax in Europa League is een vechtploeg

Ajax stuit in de zestiende finales van de Europa League op Getafe. De kleine club uit de gelijknamige Madrileense voorstad is een niet te onderschatten tegenstander.

Getafe komt van ver. Twee jaar geleden was de club nog een middenmoter in de Segunda B, de Spaanse tweede divisie. De komst van de ervaren trainer José Bordalás heeft alles veranderd. Hij loodste de club naar de play-offs waarin promotie naar La Liga werd bewerkstelligd. Vorig seizoen plaatste Getafe zich bijna voor de Champions League. In de strijd om de vierde plaats bleek Valencia net iets sterker. Valencia schakelde in Groep H van de Champions League uiteindelijk Ajax uit, na de 1-0 zege vorige week in de Johan Cruijff Arena.

Bordalás heeft van Getafe een vechtploeg gemaakt. De trainer was eerder succesvol bij Deportivo Alavés, waarmee hij in 2016 promoveerde naar de hoogste divisie, maar die club stelde vervolgens Mauricio Pellegrino aan.

Vechten tot je erbij neervalt

Bij Getafe bewijst Bordalás zich opnieuw. Met een van de kleinste begrotingen in La Liga presteert hij bovenmatig. Het elftal kent geen sterren, niemand is belangrijker dan het team. Er zijn maar weinig ploegen die meer overtredingen maken dan Getafe, maar ook heel weinig elftallen die minder goals tegen krijgen.

Ajax vs Getafe. Normaal hoor je, bereid je voor op een heksenketel, dat is nu niet het geval, vaak lege plekken in het stadion. Wel een aardige ploeg. Momenteel de nr 4 van Spanje. #ajax #europaleague — Maduro Hedwiges (@madurohedwiges) 16 december 2019

Vechten tot je erbij neervalt, dat is het devies van Bordalás. Strijden voor elke centimeter. De 55-jarige coach is een control freak. Hij houdt zijn spelers scherp in de gaten. Wil weten wat ze eten, wanneer ze rusten en tijdens zijn intensieve trainingen krijgt niemand de kans om zich te verstoppen.

Getafe staat momenteel vierde in La Liga, slechts vier punten achter Barcelona en Real Madrid. In de Europa League eindigde Getafe in een poule met Krasnodar, Trabzonspor en FC Basel als tweede achter de Zwitsers. Van Basel werd twee keer verloren: 0-1 en 2-1.