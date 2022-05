‘Tegen Real kun je nooit voortijdig ontspannen’, weet coach Carlo Ancelotti

Het ongeloof in Spanje is groot, de dag nadat Real Madrid opnieuw ontsnapte aan uitschakeling in de Champions League. ‘Laat God naar beneden komen om het uit te leggen.’

Tussen alle euforie van de (sport)kranten opende zelfs een religieuze website in Spanje, Evangélico Digital, zijn website op de vroege donderdagmorgen met een artikel over de onwaarschijnlijke afloop van het duel tussen Real Madrid en Manchester City. Aanleiding was de held van de avond, Rodrygo Goes, die in blessuretijd twee keer scoorde en na de wedstrijd, kort nadat hij op het veld ineen was gezegen en zijn handen in de lucht had geheven, had gezegd: “God keek me aan en zei me: vandaag is je dag.”

Als hij in zijn geboortestreek bij São Paulo is, gaat de Braziliaan, zo wist de site te melden, altijd naar de diensten van Ricardo Oliveira, voormalig spits van Real Betis en Valencia, nu dominee.

Voetbal en God. In Madrid zullen er meer mensen zijn die denken dat een hogere macht een hand heeft gehad in de drie wonderbaarlijke wederopstandingen van de Koninklijke in de laatste zes duels van de Champions League, waarin uit bijna verloren positie Paris Saint-Germain, Chelsea en nu ook Manchester City werden uitgeschakeld.

Geloof in eigen kunnen

God. Of aanvoerder Karim Benzema. Of coach Carlo Ancelotti. Of dat publiek in het eigen Bernabéu – Real speelde drie keer eerst uit. Of het falen van de tegenstander. Of geluk. Of toch, vooral, dat ongebreidelde geloof in eigen kunnen, al leek zelfs dat woensdagavond na de 0-1 van City een kwartier voor tijd verdwenen.

Tot Rodrygo een kiertje vond. De Engelse gasten hadden verzuimd de deur op slot te gooien, en dat moet je tegen de Madrilenen nooit doen.

En hoe moesten de kranten het nou verklaren, al die verslaggevers die hun verhaal over het verwachte en ‘logische’ afscheid van de Champions League al klaar hadden? Welke vette kop nu weer op de voorpagina? ‘Van een andere wereld,’ was de keuze van AS. ‘Ongelooflijk,’ schreef Sport.

In het buitenland speelden ze met de naam van de club: ‘Surrealisme’ in l’Équipe, ‘Irreal Madrid’ in La Gazzetta dello Sport. Het ‘eigen’ Madrileense Marca zocht het toch ook hogerop: ‘Laat God naar beneden komen om het uit te leggen.’

Nog eentje

De Italiaanse succescoach Carlo Ancelotti bleef met beide benen op de grond en gaf zijn eerlijke verklaring voor de wonderbaarlijke afloop. Ja, ook volgens hem is zijn Real ‘een ploeg waartegen je nooit voortijdig kunt ontspannen’, maar hij zei ook: “Om dit soort wedstrijden te winnen heb je ook een beetje geluk nodig.”

De Italiaan is niet van veel pijltjes en figuurtjes op een tactisch bord. Zijn voorbereiding was vooral een video van de acht eerdere keren dit seizoen dat Real van een achterstand terugkwam. “Nog eentje,” luidde de slotzin.

“Gelukkig beginnen we de finale tegen Liverpool gewoon met 0-0,” lachte Ancelotti, die zijn ploeg in drie weken rustig kan voorbereiden op de finale op 28 mei in Parijs. Het Spaanse kampioenschap is al op zak, de laatste speeldag is op 22 mei. In de vier resterende wedstrijden kan hij de nieuwe generatie, die zich tegen City naast Vinícius Júnior via Rodrygo en Eduardo Camavinga openbaarde, klaarstomen voor de volgende heldendaad.