Tegen Rangers liggen de kansen er vooral voor Brobbey en Bergwijn

In de rubriek Da’s Logisch analyseert Het Parool elke week ‘het spel achter het spel’. Met deze keer aandacht voor Rangers, de eerste opponent van Ajax in de Champions League.

Op papier begint Ajax met de makkelijkste van zijn zes groepswedstrijden in de Champions League, in eigen huis tegen Rangers. Maar is dat wel zo? Een tactische analyse van de Schotse formatie onder leiding van Giovanni van Bronckhorst.

Speelwijze

Het klassiek-lompe voetbal waar Schotland vroeger om bekendstond – met een lange haal van de keeper richting de spits als optie één, twee én drie – ligt inmiddels ver achter Rangers. De vorige manager, Steven Gerrard, liet zijn ploeg als een soort mini-Liverpool voetballen, waarbij net als bij The Reds vooral de tactische nadruk ligt op collectief druk naar voren zetten.

De verwachte basiself en uitgangsformatie van Rangers tegen Ajax. Beeld Sam Planting via ShareMyTactics

Zijn opvolger Van Bronckhorst voegde daar een vleugje Hollandse Schoolvoetbal aan toe. Rangers probeert vanuit eigen kracht te voetballen, zoals we dat hier in Nederland gewend zijn. De bedoeling is om met kort, verzorgd positiespel tot kansen te komen.

Maar pressen als het Liverpool van Jürgen Klopp en tikken als het Oranje uit de jaren negentig wil elke ploeg natuurlijk wel. Wat Rangers vorig jaar verrassend tot de finale van de Europa League bracht, was de kwaliteit om deze positieve voornemens te combineren met praktische aanpassingen. In uitduels, als ze wat vaker op de eigen helft terugplooiden, bleken de Schotten ook behoorlijk taai.

Vervolgens ondervond Rangers de wetten van de keiharde voedselketen in het topvoetbal. De opvallende run in de Europa League betekende namelijk wel dat het met Calvin Bassey (Ajax) en aanvallende allrounder Joe Aribo (Southampton) zijn twee beste spelers kwijtraakte.

Sterspeler

Het is iets dat je niet vaak hoort, maar de aanvallende ster van Rangers speelt op de rechtsbackpositie. Waar James Tavernier in de lagere divisies van het Engelse voetbal altijd over het hoofd werd gezien, groeide hij in Glasgow in de voorbije acht seizoenen uit tot waar fenomeen.

De 30-jarige rechtspoot heeft een van de beste traptechnieken ter wereld en is bijzonder productief met voorzetten, vrije trappen, corners, penalty's en afstandsschoten. Afgelopen seizoen was Tavernier in 58 officiële duels goed voor 18 goals en 17 assists. Laat dat even bezinken, een rechtsback die in één seizoen betrokken is bij 35 doelpunten.

James Tavernier moedigt zijn ploeggenoten aan tijdens de flinke nederlaag (4-0) tegen aartsrivaal Celtic dit weekend. Beeld Action Images via Reuters

PSV slaagde er in de twee wedstrijden tegen Rangers in de play-offs van de Champions League niet in Tavernier aan banden te leggen. In Schotland zorgde een moment van collectieve onoplettendheid voor een treffer. Cody Gakpo, Philipp Max en André Ramalho hadden bij een combinatie tussen rechtsbuiten Tom Lawrence en rechtshalf Steven Davis een tel te lang oog voor alleen de bal, wat Tavernier genoeg tijd en vrije ruimte gaf om op de rechterflank diep te gaan en strak voor te geven op doelpuntenmaker Antonio Čolak

De aanvalslust van Tavernier heeft ook een keerzijde. De Engelsman is bij balverlies van Rangers op de helft van de tegenstander dikwijls te ver naar voren gekomen om in de omschakeling veel defensieve hulp te bieden. Ook is Tavernier zeker niet de wendbaarste als een-op-eenverdediger. Kortom, Steven Bergwijn zal zijn kansen ruiken.

Sterk punt

Tavernier is niet de enige voorzettenspecialist van Rangers. Vanaf beide flanken komt de ploeg van Van Bronckhorst met regelmaat tot goede scoringskansen uit verre voorzetten.

Zeker nu de dynamische Aribo naar de Premier League vertrokken is, speelt Rangers in een stijl die vooral op het flankenspel geconcentreerd is. Hierbij valt op dat de spelers rondom spits Čolak goed gedrild zijn in hun loopacties. Als backs Tavernier en Borna Barišić een overlappende loopactie maken uit de rug van hun buitenspeler, zijn de aanvallers op de andere flank al naar het midden vertrokken. Dit zodat er altijd genoeg aanspeelpunten voor de voorzet zijn rond de penaltystip.

In het verloren duel om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (3-5) liet Ajax zien dat het na het vertrek van de kopsterke Lisandro Martínez en Nico Tagliafico wat kwetsbaarder is geworden in het verdedigen van luchtduels. In duel met zijn oud-werkgever ligt er dus veel druk op de schouders van nieuwkomer Bassey. De jonge verdediger is immers gehaald om de Ajaxdefensie van meer duelkracht te voorzien, ook in de lucht.

Zwakke plek

Dat PSV zich op aanvallend tandeloze wijze liet uitschakelen door deze ploeg, lijkt voorlopig meer te zeggen over de Eindhovense problemen dan de Schotse kwaliteiten. Want aartsrivaal Celtic liet afgelopen weekend met een ruime zege (4-0) in The Old Firm zien dat Rangers in defensief opzicht behoorlijk uit te buiten is.

Vooral het gebrek aan explosiviteit bij de centrumverdedigers viel in de derby telkens op. James Sands en Connor Goldson ogen als centraal duo bijzonder kwetsbaar met ruimtes in de rug, terwijl Tavernier en Barišić backs zijn die vooral bekendstaan om hun aanvallende bijdragen. Rangers-thuis lijkt dan ook een duel waarin Brian Brobbey met diepe loopacties het verschil kan maken.

Hoewel de verrassende uitschakeling van PSV mag dienen als waarschuwing, is Rangers op basis van individuele kwaliteit een ploeg waar Ajax in eigen huis van moet (kunnen) winnen.

