Tegen Monaco was Luuk de Jong weer beslissend

Een 9 voor Luuk de Jong

Op elf dagen na twee jaar geleden, beleefde Luuk de Jong het hoogtepunt van zijn loopbaan. In de Uefa Cup-finale op 21 augustus 2020 scoorde hij met een duikende kopbal bij de eerste paal en even later met een gekruiste kopbal bij de tweede. Sevilla won de beker door Inter te verslaan. Tegen Monaco was De Jong weer beslissend: eerst de kopassist op Guttiérez, daarna de winnende kopbal bij de tweede paal. Altijd als hij doorslaggevend is, denk ik aan een wedstrijd voor de B1 van De Graafschap toen hij in zijn eentje Ajax versloeg. Zelfs spelend voor Barcelona wist hij het publiek voor zich te winnen met 7 doelpunten. Is hij beter dan Ben Yedder? Dat is een irrelevante vraag. Wel staat vast dat het voortijdig wisselen van de Franse spits een grote blunder was van de trainer van Monaco.

Beeld Artur Krynicki

