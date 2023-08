Tegen Lens speelde Vitinha zijn beste wedstrijd voor PSG

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 9 voor Vitinha

Het middenveld van PSG heeft een ‘nieuw gezicht’. Zag je het vorig seizoen Verratti nog vaak, Danilo soms, Fabián Ruiz, het middenveld van vandaag is door Luis Enrique en Luís Campos schitterend gerestaureerd. Dat Vitinha zo goed was, wist ik echt niet. Tegen Lens speelde hij zijn beste wedstrijd voor PSG. Als Mbappé jou graag de bal geeft, weet je dat het goed zit. Ugarte is een jonge Uruguayaan die ze net als Vitinha hebben weggehaald bij Sporting. Hij won elf van zijn zestien duels. Niet tegen een team uit het rechterrijtje, maar tegen Champions Leaguedeelnemer Lens. En dan het 17-jarige wonderkind uit de eigen opleiding Zaïre-Emery. Hij won zeven van elf duels en veroverde zes keer de bal. Maar dat zijn dorre cijfers. Onder leiding van een formidabele Mbappé, die zichtbaar genoot van dit team, speelde PSG een voetbal dat we niet eerder in het Parc des Princes zagen.

