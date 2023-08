Tegen Heracles kwam de hulp met Ajax-verdediger Medic uit onverwachte hoek

Jakov Medic Beeld ANP

Het was een ruime beloning voor een weinig verheffende vertoning. De problemen bij Ajax zijn bekend. De selectie is in transitie en die renovatie is nog lang niet af. Wat wel reden tot enig positivisme zal geven, is de bijdrage die centrale verdediger Jakov Medic (maker van de wonderschone 1-1) en Benjamin Tahirovic (assist bij de 2-1) leverden.

Twaalf spelers, onder wie dragende krachten als Dusan Tadic, Jurriën Timber en Edson Álvarez, zijn deze zomer uit Amsterdam vertrokken. Het wachten is nog op zeker drie voetballers die het elftal van trainer Maurice Steijn een kwalitatieve impuls moeten geven. Met de huidige selectie lukte het pas laat om het verschil te maken tegen Heracles, vorig seizoen nog eerste divisionist.

Een jaar geleden walste Ajax in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen nog over FC Groningen heen (6-1). Met drie goals van Steven Bergwijn. Ook Antony, Kenneth Taylor en Steven Berghuis troffen doel. Slechts vier spelers die destijds aan de aftrap stonden, waren er nu ook bij: Devyne Rensch, Taylor, Brian Brobbey en Steven Bergwijn. Berghuis zat zaterdagavond geschorst op de tribune.

Bergwijn, die door Steijn is benoemd tot aanvoerder, kwam pas in de slotminuten even los tegen Heracles, resulterend in de derde én vierde goal. Die laatste was een penalty. Zijn directe tegenstander Navajo Bakboord maakte de linksbuiten het leven behoorlijk zuur. Rechtsbuiten Mohammed Kudus had zo nu en dan een individuele oprisping, maar het bleef bij speldenprikjes. Tot de 75ste minuut, toen de Ghanees een fijn passje van Benjamin Tahirovic controleerde en met links rustig de verre hoek vond naast keeper Michael Brouwer: 2-1.

Het was een bevrijdende treffer. Als team was Ajax lange tijd onmachtig, en dat zal Steijn best hebben verontrust. De club is op zoek naar revanche voor de in alle opzichten mislukte vorige jaargang, maar er is nog veel werk aan de winkel om de strijd aan te kunnen gaan met Feyenoord en PSV. Werk voor technisch directeur Sven Mislintat, die voor 31 augustus met de juiste aanvullingen op de proppen moet komen, en voor Steijn uiteraard. Met goede wil en vechtlust alleen word je in de eredivisie geen kampioen.

Het was soms billenknijpen voor de Amsterdammers, die wel een veldoverwicht hadden maar Heracles niet voortdurend op eigen helft konden houden. In de eerste helft zat het venijn in de staart, waarin zowel Ajax (doelman Gerónimo Rulli) als Heracles (Jizzy Hornkamp) een speler kwijtraakte vanwege een blessure. In de elf minuten toegevoegde tijd gebeurde van alles.

Heracles kwam op voorsprong (via Mario Engels) na een fout van linksback Anass Salah-Eddine. Ajax deed het zichzelf allemaal aan. Het elftal kreeg in de voorbereiding al te veel en te makkelijk doelpunten tegen en ging zelf ook slordig met de mogelijkheden om. Het was zaterdagavond niet anders. Brobbey miste al vroeg in de wedstrijd een enorme kans nadat Hato een corner van Branco van den Boomen had verlengd. De spits, vorig seizoen goed voor 13 eredivisiedoelpunten en 3 assists, stond volledig vrij bij de tweede paal, maar raakte de bal verkeerd. Ook na rust was de hard werkende Brobbey ongelukkig in de afronding.

De afgelopen seizoenen was het niet zelden Tadic die met zijn neusje voor de goal Ajax de weg wees. Maar Tadic is weg, en anderen zullen die leemte moeten vullen. Tegen Heracles kwam de hulp uit onverwachte hoek. Centrale verdediger Jakov Medic, amper een week geleden overgekomen van Sankt Pauli, club uit de Duitse tweede Bundesliga, besloot in de achtste minuut van de extra tijd het vijandelijke doel eens vanuit de tweede linie te bestoken. Zeker dertig meter bevond de Kroaat zich van zijn target, zijn vlammende schot met rechts sloeg als een granaat in de bovenhoek.

Het was een wonderschoon doelpunt, dat uiteindelijk pas in het laatste kwartier een vervolg kreeg.

