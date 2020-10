Tegen Fortuna Sittard maakten de ‘reserves’ een povere indruk

Het Parool geeft alle spelers van Ajax en de tegenstander na de wedstrijd een beoordeling. En wie of wat viel het meest op tijdens Ajax-Fortuna (5-2)?

Spelers die vechten voor een basisplaats bij Ajax gaven een week geleden tegen VVV hun visitekaartje af. Tegen Fortuna Sittard maakten de ‘reserves’ juist een povere indruk.

Waarom staat het woord reserves tussen aanhalingstekens?

Trainer Erik ten Hag heeft al in juli gezegd dat het door corona zwaar ingedikte seizoen betekent dat hij vrijwel geen twee wedstrijden achter elkaar in dezelfde opstelling kan spelen. Hij heeft dus geen basiselftal en hij spreekt zelf dus ook niet van ‘reserves’ of ‘invallers’.

Op hoeveel posities paste Ten Hag zijn team aan na de 2-2 tegen Atalanta in de Champions League?

Nicolás Tagliafico en Dusan Tadic bleven aan de kant. Voor Tadic was het de eerste keer sinds zijn komst naar Ajax in de zomer van 2018 dat hij niet aan de aftrap stond van een eredivisieduel. Lisandro Martínez en Jurgen Ekkelenkamp mochten tegen Fortuna beginnen. En beiden speelden een zeer zwakke eerste helft. De Argentijn herstelde zich na rust enigszins, maar Ekkelenkamp werd na drie kwartier vervangen.

Dacht Ajax na de 13-0 zege op VVV het varkentje wel even te wassen?

Daar had het alle schijn van. Fortuna, de nummer laatst van de eredivisie, nam brutaal de leiding. Oud-Ajacied Zian Flemming slalomde langs Martínez, Ryan Gravenberch en Davy Klaassen en gaf een steekballetje aan George Cox, die uit de rug van de onoplettende Noussair Mazraoui was weggelopen.

Hoe kwam alles toch nog goed voor Ajax?

Dankzij Lassina Traoré en Davy Klaassen. De jonge spits en de ervaren middenvelder zorgden er samen voor dat hun ploeg met een voorsprong de rust inging. Traoré was de voorbereider, Klaassen de afmaker. De aanvaller uit Burkina Faso, ook tegen VVV en Atalanta al van grote waarde voor Ajax, verdiende een penalty (lichte overtreding Ben Rienstra) en hij kopte een bal tegen de onderkant van de lat. Klaassen verzilverde de strafschop én de rebound na de kopbal.

En de wedstrijd werd in het slot gegooid door een debutant?

Ja, Brian Brobbey, 18 jaar oud, bekroonde zijn eerste optreden in Ajax 1 met een doelpunt, de beslissende 3-1. Een schot van David Neres belandde op de paal, Brobbey stond op de goede plek. Ajax hoopt het contract met Brobbey, dat na dit seizoen afloopt, te verlengen. Wellicht voelt zijn debuut tegen Fortuna voor hem als een zetje in de rug. Ajax liep na de treffer van Brobbey via twee benutte penalty’s (Tadic en Promes) nog uit. Cox maakte diep in de extra tijd 5-2.

Ajax

André Onana 6

Noussair Mazraoui 5

Perr Schuurs 6

Daley Blind 6

Lisandro Martínez 5

Davy Klaassen 7

Ryan Gravenberch 6

Jurgen Ekkelenkamp 4

Antony 6

Lassina Traoré 7

David Neres 6

Wissels:

Quincy Promes (6) voor Jurgen Ekkelenkamp (’46)

Sean Klaiber (7) voor Noussair Mazraoui (’64)

Brian Brobbey voor Lassina Traoré (65)

Dusan Tadic (-) voor Antony (’65)

Edson Álvarez (-) voor Ryan Gravenberch (’78)

Fortuna Sittard

Yanick van Osch 6

Lazaros Rota 5

Martin Angha 6

Ben Rienstra 5

Jaroslaw Jach 5

George Cox 6

Jorrit Smeets 6

Tesfaldet Tekie 7

Zian Flemming 7

Mats Seuntjes 6

Sebastian Polter 6

Wissels:

Samuel Moutoussamy (6) voor Ben Rienstra (‘57)

Emil Hansson (-) voor Mats Seuntjes (’72)

Lisandro Semedo (-) voor Sebastian Polter (’79)