Beeld Artur Krynicki

Een 5 voor Orkun Kökcü

Vergelijk Kökcü nu eens met Camavinga. O nee, laten we dat maar niet doen. De controlerende middenvelder van Feyenoord speelde een goed seizoen: hij maakte zeven doelpunten en gaf negen assists. Dat was in de eredivisie. Misschien ben ik me de afgelopen maanden te weinig bewust geweest van het lage niveau van onze hoogste afdeling. Tegen AS Roma viel Kökcü opnieuw door de mand, net als in alle grote wedstrijden dit seizoen. Opnieuw gaf hij in de tweede helft een pass een meter of twintig achter de beoogde medespeler. Ik hoop voor Kökcü dat het een mentale kwestie is, zijn falen in topwedstrijden. Dan kan hij er volgend seizoen onder leiding van Slot aan werken. Een transfer naar Italië kan ik me na deze wedstrijd niet meer voorstellen. Er vielen nog een paar spelers hard van een misschien te snel getimmerde sokkel. Dessers kon werkelijk niet één bal aannemen, Nelson kwam geen man voorbij, Til miste de techniek voor deze finale en de ingevallen back Pedersen bediende hoogstens de cornervlag aan de overkant. Het was erg teleurstellend. De kijkers waren vooraf nog wel zo gerustgesteld door Van Hooijdonk. “We hebben ze toch gezien, Roma? Er liggen volop kansen.” Die lagen er niet. Roma had Zaniolo, een bijzondere topaanvaller, en ze hadden Pellegrini, een geweldige middenvelder met een marktwaarde van 45 miljoen. Roma had simpelweg de betere voetballers. Dan win je meestal.

Beeld DeFodi Images via Getty Images

Een 9+ voor Eduardo Camavinga

Over Camavinga gesproken. Hij viel in de Europese comebackwedstrijden van Real Madrid dit seizoen drie keer in voor in totaal 125 minuten speeltijd. Daarin maakte Real acht doelpunten en kregen ze er één tegen. De rol van Benzema in de Champions League was doorslaggevend, die van Camavinga bijna net zo belangrijk. Deze voetballer bereikt op 19-jarige leeftijd een niveau dat ik in de bijna zestig jaar dat ik het voetbal volg waarschijnlijk nog nooit heb gezien. Neeskens was ook zo jong toen hij wedstrijden voor Ajax en het Nederlands elftal ging beslissen, maar bij hem waren het vooral zijn lichaam en zijn longen die het werk deden. Bij Camavinga komt er een voor zijn leeftijd ongekend spelinzicht bij. Tegen PSG speelde hij Neymar met één tackle op de rand van de zestien naar de vergetelheid. De door mij bewonderde Patrick van IJzendoorn schreef in de Volkskrant dat Liverpool waarschijnlijk de Champions League gaat winnen. Ik hoop het voor zijn Angelsaksische hart. Dat van Klopp zal twee keer overslaan als hij vanavond Camavinga ziet warmlopen.

Beeld AFP

Een 8 voor Loïs Openda

Normaliter moet AZ morgen kunnen winnen van Vitesse. In de uitwedstrijd maakten ze al een betere indruk. Ze leken allemaal langer te zijn dan de tegenstanders, beter in de duels, zowel technisch als tactisch. Er school één adder onder het gras. Hij heette Openda. Martins Indi zag er in een duel met hem even gebrekkig uit als Tsonga in zijn laatste partij op Roland Garros. (Nu is Martins Indi nota bene geselecteerd door Van Gaal. Ridicuul). Ik weet niet wat de opties zijn voor Pascal Jansen. Ik zou alle mogelijkheden prefereren boven een duel Openda-Martins Indi. Dat kan zomaar de plaatsing van Vitesse opleveren.