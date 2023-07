Technisch directeur Sven Mislintat: ‘Is het amoreel als Ajax handel zou drijven met een Russische voetbalclub?’

Sven Mislintat begroet Mika Godts. Beeld Jesper de Boer/AJAX

Mislintat (50) voelt zich comfortabel op het immense sportcomplex van Adidas in Herzogenaurach. Hij kijkt aandachtig naar de trainingen, voert hier en daar een gesprekje langs de lijn. En ’s avonds, als de spelers op één oor liggen, neemt hij de dag en de actuele zaken door met trainer Maurice Steijn en zijn staf. Soms met een witte wijn erbij. Het zijn drukke tijden voor een technisch directeur van een voetbalclub. “Hard werken, lange dagen, veel koffie en met twee telefoons in de aanslag.”

Op die telefoons verschenen de laatste dagen nogal wat berichten over de interesse van Ajax in een voetballer van het Russische Krasnodar. Die voetballer, Eduard Spertsyan, heeft Russische roots, maar is international voor Armenië. Het zorgt voor beroering, zowel binnen als buiten Ajax. De morele vraag is: wil Ajax zakendoen met een partner uit Rusland, agressor in een allesverwoestende oorlog met Oekraïne?

Discussie binnen de club

Mislintat kan niet bevestigen dat er reeds een bod is uitgebracht op Spertsyan, maar hij begrijpt de discussie die hierover is ontstaan. Het is een discussie die intern bij Ajax ook wordt gevoerd met directie en raad van commissarissen. Mislintat: “Is het amoreel om handel te drijven met een Russische voetbalclub? In algemene zin kan ik zeggen dat de discussie zoveel kanten heeft, dat je niet van één persoon binnen Ajax kunt verwachten dat hij of zij daar een onwrikbaar oordeel over geeft, ook niet in de directie of rvc. Overheden hebben beleid gemaakt, er zijn sanctielijsten opgesteld door mensen wier werk het is om te bepalen wat wel en niet is toegestaan. Maar we gaan de discussie bij Ajax niet uit de weg. We gaan ons standpunt bepalen en een beslissing nemen.”

Waarom Mislintat zijn ‘Diamantenauge’ niet op een andere speler laat vallen, vindt hij een opportune suggestie. “Het is mijn taak om de beste voetballers voor Ajax te scouten. En als je een speler wil aankopen moet je je twee dingen afvragen: is het legaal wat je doet, en is het ethisch? Voeren Nederlandse bedrijven handel met Russische bedrijven? En mogen wij dat dan ook, of denken wij daar anders over? Mag een Nederlandse club wel een Nederlandse speler overnemen van een Russische club (zoals PSV deed, red.) , maar geen speler met Russische roots? Dan kom je op een andere discussie, want niet iedere Rus steunt de oorlog.”

Of het tot een transfer van Spertsyan komt, valt te betwijfelen. Ingewijden bij Ajax vertelden al dat er zeer kritisch wordt gekeken naar een mogelijke deal met Krasnodar. Mislintat: “We hebben niet besloten hem te kopen, we verkennen vooralsnog de markt.”

Nog weinig aankopen rond

Daar heeft Mislintat zijn handen vol aan. Ajax is een nieuw project begonnen. In twee jaar zijn bijna alle bepalende spelers vertrokken. Champions Leaguegeld is er niet. Maar werken onder druk met een nauw budget is hij gewend. “Dortmund was bijna failliet toen ik daar aan de slag ging.” Het is een van de redenen waarom Ajax bij hem terechtkwam, denkt hij.

Dat het nog niet opschiet met nieuwe spelers, maakt hem niet nerveus. “Ik wist dat dit een moeilijke klus zou zijn, maar ik ben er niet bang voor.” En Mislintat heeft niet het idee dat trainer Maurice Steijn zenuwachtig wordt. “We weten allemaal hoe de vlag erbij hangt. We zijn open naar elkaar. En ik ben heel blij met het budget dat ik ter beschikking krijg van financieel directeur Susan Lenderink en van onze toezichthouders. Maar je moet deze job niet simplificeren, zo van: er komt 100 miljoen binnen en we halen even vijf nieuwe spelers binnen voor 20 miljoen.”

Een lange adem heeft Ajax nodig. Tot eind augustus, als de transferwindow dichtgaat. Mislintat benadrukt dat het repareren van de opgelopen schade misschien niet binnen één transferperiode hersteld kan worden. “De laatste keer dat Ajax deelname aan de Champions League misliep duurde het vier jaar voordat we weer terug waren.”

Edson Álvarez

Hoogste prioriteit heeft het halen van een vervanger voor Jurriën Timber. De centrale verdediger Josip Sutalo van Dinamo Zagreb is een van de kandidaten die op het lijstje van Mislintat staan. En zodra de transfer van Calvin Bassey naar Fulham rond is, hoopt de technisch directeur nog een verdediger aan te trekken. “We moeten dan kiezen: een linksbenige centrale verdediger of een linksback. Want op de positie van linksback is er op dit moment geen duidelijke nummer één.”

De speler die eerder voor die plek is gehaald, Owen Wijndal, heeft bij Ajax nog niet voldaan. De jonge Anass Salah-Eddine is lerende. Mislintat: “Jorrel Hato kan daar spelen, maar hij is ook centraal geweldig bezig. Je zou meer voetballers willen hebben die op verschillende posities kunnen spelen.”

Edson Álvarez is zo’n speler. De Mexicaan, die 17 juli met Mexico de Gold Cup heeft gewonnen, sluit over twee weken pas weer aan. Mits de verdediger/middenvelder voor die tijd niet is verkocht. “Borussia Dortmund was concreet voor Edson in de markt, maar dat is afgeketst. Zo concreet is daarna geen club meer geworden. Hetzelfde geldt voor Mohammed Kudus. Er speelt op dit moment niets. Maar de halve Premier League zit nu in de Verenigde Staten en die clubs worden meestal pas half augustus wakker, als de competitie bijna gaat beginnen. Zoals gezegd: het is nog een lange weg naar het einde van de transferwindow.”

Wie wordt de nieuwe leider?

Met de spelers en hun zaakwaarnemers streeft Mislintat een goede en open relatie na. “Vorig jaar heeft Ajax vlak voor het sluiten van de markt een bod van Chelsea op Álvarez verworpen. We denken nu met de speler mee, omdat dat ook bij Ajax hoort: we zijn een club die van tijd tot tijd zijn voetballers verkoopt. Maar Álvarez en Kudus hoeven niet weg. Er is zeker een mogelijkheid dat ze nog een jaar bij ons blijven, tegen een salarisverbetering uiteraard. Dat is nu nog echter niet aan de orde.”

Mislintat bouwt aan een nieuw Ajax. De selectie is met Daley Blind en Dusan Tadic twee leiders verloren. De groep zal nieuwe leiders moeten voortbrengen. “Die kun je niet kopen, dat moet ontstaan. We hebben de afgelopen maanden veel kritiek gehad als team. We zijn aan een nieuw project bezig, voor de komende vier jaar, dan moet je misschien ook breken met de oudste leider, zodat anderen opstaan.”

Branco van den Boomen, een van de twee door hem gehaalde spelers, zou zo’n nieuwe leider kunnen zijn. “Branco is een voorbeeld, een goede prof, maar ook een verbinder. Dat is belangrijk. We moeten een sterke groep creëren, die heel close is en hard wil werken voor succes.”

