Technisch directeur Marc Overmars verlengt contract bij Ajax tot en met 2026

In het filmpje zit Overmars aan een bar, terwijl zijn telefoon meerdere keren overgaat. Op de achtergrond is te horen ‘want in Mokum ben ik rijk en gelukkig tegelijk, geef mij maar Amsterdam’, uit de hit Geef mij maar Amsterdam van Johnny Jordaan. Aan het eind staat er de tekst: ‘Overmars 2026'. Het filmpje stond per ongeluk even online op een van de socialemediakanalen van de club, waarna fans ermee aan de haal gingen.

Algemeen directeur Edwin van der Sar wilde het nieuws niet bevestigen noch ontkennen voor de camera's van RTL 7. “De kwaliteit van het filmpje is uitstekend, dat kan onze media-afdeling wel. Maar het is wat voorbarig, we bevestigen het graag zelf,” zei hij met een glimlach. Ook benadrukte hij dat hij graag continuïteit wil behouden binnen de club en dat een eventuele contractverlenging van Overmars daar aan bijdraagt.

Overmars’ naam zong de afgelopen jaren bij meerdere clubs rond. Zo werden Arsenal, Barcelona en onlangs Newcastle United genoemd. Die laatste club is overgenomen door een investeringsmaatschappij uit Saoedi-Arabië. Newcastle gaat de komende jaren waarschijnlijk honderden miljoenen euro's investeren in de selectie en daar lijkt een grote rol weggelegd voor een nieuwe technisch directeur. Maar dat wordt dus niet Overmars.

Opmars Ajax

Onder de leiding van de voormalig buitenspeler heeft Ajax een opmars gemaakt, ook in Europa. Sinds hij in 2012 technisch directeur werd, haalde Ajax de finale van de Europa League en de halve finale van de Champions League. Ook dit jaar doet de club het goed in Europa: ondanks dat het nog een wedstrijd te gaan heeft tegen Sporting Portugal, is de groepswinst in de Champions League al zeker. Ook staat Ajax op de eerste plaats in de competitie.

De regerend kampioen verkocht onder leiding van Overmars de laatste 9 jaar voor meer dan 600 miljoen euro aan spelers. Daardoor groeide het eigen vermogen van Ajax naar ruim 222 miljoen euro zo maakte de club afgelopen zomer bekend.