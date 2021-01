Teamgenoten hopen dat spits Brobbey snel bijtekent bij Ajax

Beeld BSR Agency

Boem! Met zijn tweede balcontact schoot Brian Brobbey Ajax in de 83ste minuut naar de overwinning op Willem II. De 18-jarige spits stelde even later ook Dusan Tadic nog in staat de 3-1 te maken. Een grandioze invalbeurt voor de Amsterdammer met Ghanese roots, maar wat Brobbey er zelf van vond, kwamen we niet te weten. Hij mocht van Ajax niet met de media praten.

Zolang de contractonderhandelingen tussen de club, Brian Brobbey en diens zaakwaarnemer Mino Raiola nog gaande zijn, houdt Ajax de aanvaller uit de wind. Oók als die zo’n belangrijke rol vervult als gisteravond. De verbintenis van Brobbey met Ajax loopt na dit seizoen af. Ajax is doodsbenauwd dat het talent over een paar maanden gratis de deur uitwandelt. “Marc Overmars is ermee bezig,” zei trainer Erik ten Hag na de moeizame zege. “Iedereen weet wat Ajax graag wil, we kennen de potentie van Brian. Hij maakt grote stappen in zijn ontwikkeling, hij klopt steeds meer op de deur en daar zijn we heel blij mee. Het liefst gaan we op deze weg met elkaar verder.”

Brutaal Willem II

Ook in de spelersgroep zien ze Brian Brobbey graag blijven. “Leuke jongen, goede voetballer,” zegt Davy Klaassen. “Brian blijft redelijk stoïcijns onder de situatie. Als we het erover hebben, lacht hij wat en houdt zich verder op de vlakte. Logisch ook. Iedereen heeft nu onderhand wel een keer tegen hem gezegd: teken nou dat contract. Hij weet dat we hem er graag bij hebben. Maar het is niet zo makkelijk als veel mensen denken. Er komt veel op hem af. Hij zal met de mensen die dicht bij hem staan, met zijn familie, een keuze moeten maken. Het is zijn carrière. En wat verstandig is voor hem, weet je niet. Dat zal moeten blijken.”

Hoe stoïcijns Brobbey is onder de omstandigheden, bleek uit zijn invalbeurt. Hij stond koud in het veld of hij drukte een voorzet van Dusan Tadic met zijn linkervoet gedecideerd tegen het net. Een bevrijdende treffer was het. Ajax was met pijn en moeite op een 1-0 voorsprong gekomen door een goal van Klaassen, maar Willem II antwoordde met een fraaie treffer van Vangelis Pavlidis na een vlotte aanval door het hart van Ajax’ defensie. Willem II was gisteravond in de Johan Cruijff Arena niet de zwalkende ploeg die het onder de ontslagen trainer Adrie Koster de laatste maanden zo vaak was.

Ten Hag had het wel verwacht: een brutaal Willem II, een beetje op de bluf spelend. “Vandaar mijn keuze voor Edson Álvarez als controlerende middenvelder. Hij is een heel nuttige speler, die tegen twee spitsen een extra slot op de deur is. Hij kan Daley Blind ontlasten en hem daarmee opbouwend in zijn kracht zetten. Aan de bal boekt Álvarez ook progressie. Hij was van waarde voor ons vandaag.”

Voor Klaassen ontstond daardoor een andere rol, als aanvallende middenvelder. Hij heeft vroeger vaak met dat bijltje gehakt, maar nu leek hij onwennig. Had ook te maken met het weinig geoliede samenspel met de man in wiens schaduw hij opereerde: Sébastien Haller. “Een klik creëren met een spits gaat niet van de ene op de andere dag. Haller is nieuw bij Ajax, hij is zoekende. Het is ook de moeilijkste positie, een spits van Ajax moet álles kunnen. Toch is zijn rendement in de eerste weken al vrij hoog.”

Belangrijke wissels

Bij de goal van Klaassen verlengde Haller een corner van Tadic tot bij Álvarez, die op zijn beurt Klaassen vond in het overvolle strafschopgebied. De euforie over de zo lastig verkregen voorsprong – vlak na rust – duurde maar kort. Willem II maakte gelijk en Ajax kon weer opnieuw beginnen. Ten Hag had Tadic na één helft al ingezet. De Serviër bracht overleg en rust in het aanvalsspel, maar er waren meer wissels nodig om het verschil te maken. David Neres loste de zwakke Antony af. Willem II moest steeds verder terug. Brobbey bleek de reddende engel, met een goal en een assist op Tadic.

‘Blij met de spirit’

Het was een belangrijke zege, in een fase waarin Ajax stroef voetbalt. Dat laatste verbaast Ten Hag niet. “Ik zie overal om me heen vreemde wedstrijden, met wisselende uitslagen – in de eredivisie en in het buitenland. Het is de tijd waarin we zitten. Het is zaak constant te blijven in prestaties. Ik ben blij met de spirit in de ploeg.”

En Klaassen: “Voor de winterstop maakten we in veel wedstrijden snel de eerste en soms ook de tweede goal. Dat voetbalt een stuk makkelijker. Maar we winnen wel en dat is het belangrijkste. We hebben de spirit duels in de eindfase nog te draaien. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt, en niet voor het eerst dat de invallers dat doen. Dat kan een groot verschil maken in de competitie.”