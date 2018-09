Te Werve en Ajax voetballen in Noordwijk

"Wij wilden héél graag deze wedstrijd op het eigen sportpark spelen, maar toen bleek dat dit niet mogelijk was hebben we serieus gekeken naar een alternatieve locatie in Rijswijk," vertelt Ivo van Dijk van Te Werve.



"Het is geweldig voor de club en Rijswijk om zo'n wedstrijd te kunnen spelen in de eigen gemeente. Het is dan ook jammer dat dit niet mogelijk is gebleken. Als we alles tegen elkaar afwegen denken wij dat dit de beste oplossing is."



Te Werve en Ajax bekeren nu op Sportpark Duinwetering van vv Noordwijk. "Het bestuur van Noordwijk neemt deze uitdaging graag aan en heeft een ruime ervaring in het organiseren van dit soort wedstrijden," stelt Van Dijk.



