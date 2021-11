Te veel dribbels, te weinig eindproduct: Kudus worstelt in zijn tweede seizoen bij Ajax

Tegen Go Ahead Eagles had Kudus het wederom lastig. Beeld ANP

Het duel met Go Ahead Eagles vormde een grote kans voor Mohammed Kudus. Voor de tweede keer dit seizoen mocht het Ghanese talent in de basis starten, nadat hij dat eerder deed in het uitduel met sc Heerenveen (0-2). Maar ook tegen Go Ahead riep zijn spel meer vragen op dan hoop voor fans die een zwak voor de technicus hebben. Op drie punten lijkt Kudus stil te staan in zijn ontwikkeling.

Overdribbelen

Dat Kudus over een geweldige balcontrole beschikt, moet zelfs zijn strengste criticaster beamen. Ook de cijfers tonen dat weinig spelers kunnen pingelen als de linkspoot: dit seizoen gaat hij per 90 minuten zeven dribbelacties aan. Voor de context: Ryan Gravenberch is de enige basisspeler bij Ajax die gemiddeld meer dan vier dribbelacties aangaat per volledige wedstrijd (4,7).

Daarnaast is Kudus efficiënter geworden met zijn dribbels. Bracht hij vorig seizoen 69 procent van zijn dribbelsolo’s tot een goede einde, nu ligt dat percentage op 80 procent. Maar bij de dribbels van Kudus lijkt soms een vervolgstap van de actie te ontbreken. Ook tegen Go Ahead kreeg Kudus het een paar keer voor elkaar om zichzelf juist uit kansrijke situaties te dribbelen.

Beeld Screenshot ESPN

Neem bovenstaand moment in de 29ste minuut. Even is Kudus verlost van de dubbele defensieve muur van de Deventenaren, als hij tussen de middelste en laatste linie van Go Ahead aan de bal komt. Rechts van hem maken Haller en Antony aanstalten om een loopactie in de diepte te maken, terwijl de flank open ligt voor een eventuele breedtepass op Mazraoui.

Maar Kudus kiest niet voor een van deze drie logische opties om de aanval voort te zetten. In plaats daarvan gaat hij een geweldig snelle dribbelsolo aan, die hem als netto resultaat een stuk ongunstiger situatie oplevert op randje zestien, waar hij inmiddels omringd is door vijf tegenstanders.

Beeld Screenshot ESPN

In de selectie van Ajax bulkt het van ‘functioneel talent’. Denk aan de voorzetten van Tadic, de dribbels van Antony, de duelkracht van Haller of de wendbaarheid van Timber en Martínez. Spelers die de beste attributen van hun spel zo vaak en zo effectief mogelijk gebruiken om de kans op winst voor het team te vergroten. Daar is bij Kudus momenteel te weinig sprake van. Het enorme talent aan de bal is zichtbaar, maar nog niet altijd een wapen.

Geen eindproduct

In zijn eerste vier duels als Ajacied was Kudus goed voor drie assists. In de 22 wedstrijden sindsdien staat de assist-teller op nul.

Tegen Go Ahead was wederom zichtbaar dat de 21-jarige middenvelder moeite heeft met het afronden van acties. Neem onderstaand moment in de 37ste minuut.

Beeld Screenshot ESPN

Met een extreem knappe balaanname komt Kudus aan de bal tussen de twee laatste linies van Go Ahead. Maar wederom vertrouwt hij eigenlijk alleen op zijn dribbelversnelling. In plaats van een schot of steekpass kiest Kudus opnieuw voor een langdurige dribbelsolo, die uitmondt in een geblokkeerde voorzet wanneer de kans op gevaar alweer verkeken is.

Ook de wat genuanceerde statistieken tonen een beeld van een spelmaker die te weinig tastbaar doelgevaar oplevert. Per 90 minuten is Kudus als schutter of aangever gemiddeld betrokken bij 3,2 doelpogingen. De kloof met Tadic (per 90 minuten betrokken bij 6,8 doelpogingen), Berghuis (5,7) en Antony (5,5) is in dat opzicht enorm.

Onnodig balverlies

Waar Kudus’ fijnbesnaarde techniek vaak te weinig aanvallend eindproduct oplevert rond het strafschopgebied, zorgt zijn angstloze houding in balbezit op eigen helft juist voor onnodig balverlies. Tegen Go Ahead leed hij veertien keer balverlies. Hiermee verlengt Kudus een merkwaardige reeks: in de laatste zes duels waarin hij minstens een helft meedeed, komt zijn totaal van balverlies telkens in de dubbele cijfers uit.

Bij het terugkijken van elk van de veertien ingeleverde ballen tegen Go Ahead valt een rode draad op. Kudus koos waar het kon voor de meest risicovolle (en in potentie meest lucratieve) optie in de spelopbouw, maar was vaak botweg te onzuiver in de uitvoering.

Beeld Screenshot ESPN

Zijn eerste balverlies van de avond was in dit opzicht typerend. Kudus ziet links van hem dat Blind en Tadic zich tijdelijk in een twee-tegen-één zullen bevinden tegen Go Ahead-wingback Deijl. Maar in plaats van Blind, de beste passer in zijn team, te vertrouwen, kiest Kudus voor de lastiger pass op Tadic. Zijn inzet is onnauwkeurig, en Deijl onderschept met gemak, terwijl hij zich een tel daarvoor nog in een ondertalsituatie bevond.

Het puntverlies in eigen huis tegen Go Ahead Eagles is pijnlijk voor de gehele ploeg, maar voor Kudus wellicht het pijnlijkst. Want het middenveldtalent liet een grote kans onbenut om wat van zijn ontwikkeling te tonen.

