Taylor vastberaden om Gravenberch bij Ajax te doen vergeten: ‘Klaar om plek op middenveld in te nemen’

Kenneth Taylor in volle sprint tegen Mees de Wit van PEC Zwolle. Beeld Pim Ras

Ajax is op handtekeningenjacht. Naast die van de voornaamste externe doelwitten Steven Bergwijn, Brian Brobbey en Owen Wijndal hoopt de club tal van spelers aan boord te houden. Zo moet Jurriën Timber met een topcontract uit handen van Manchester United gehouden worden, is de club in gesprek met de geroutineerde doelman Maarten Stekelenburg en mikt het duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar op een nieuw contract voor Kenneth Taylor.

“Voor mij is het simpel,” steekt de 20-jarige Taylor van wal. “Ajax is mijn club. Het liefst blijf ik bij Ajax. Ik heb elf jaar keihard gewerkt om hier te komen. Hier wil ik volledig doorbreken.”

De doorbraak

Een poging van de inmiddels vertrokken technisch directeur Marc Overmars werd vorig jaar afgewimpeld. Taylor speelde immers amper. Toen coach Erik ten Hag in de winter een verhuur voorstelde, zei Taylor dat hij van plan was dit seizoen nog een basisplaats te veroveren. ‘Let maar op’, klonk het, wetende dat een verhuur vaak het begin van het einde bij Ajax betekent.

De jeugdinternational voegde de daad bij het woord, juist toen het door blessures geteisterde Ajax in een hevige titelstrijd verwikkeld raakte. “Ik viel tegen Sparta in na dertig minuten. Ik heb keihard getraind en gewerkt om klaar te zijn als de kans kwam. Dan wilde ik er staan. Het ging goed. Ik werd daarna ook beloond tegen NEC.”

Ryan Gravenberch en Kenneth Taylor bij Jong Oranje. Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Taylor gold als een van de lichtpunten in Nijmegen. De behendige middenvelder bleef staan, ook toen concurrent Edson Álvarez weer fit was. Ten Hag, die hem lange tijd links liet liggen, stelde voor zijn vertrek Taylor klaar te achten om Gravenberch te vervangen. Ook het technische duo was onder de indruk.

Het seizoen was amper voorbij of Huntelaar hing aan de lijn. Hij vond het hoog tijd om Taylors contract alsnog open te breken, ook om te voorkomen dat Ajax door een zomerclausule opnieuw een talent voor veel te weinig zou zien vertrekken. Maar Taylor wil perspectief zien en meer wedstrijden spelen.

Club Brugge

“Ik heb meer basisplaatsen nodig om de volgende stap in mijn ontwikkeling te maken. Hamstra en Huntelaar weten ook dat ik daarom wil spelen,” stelt Taylor, die maatje en concurrent Gravenberch zag vertrekken. “Ik voel me klaar om een plek op het middenveld in te nemen.” De vraag is vooral of Alfred Schreuder daar hetzelfde over denkt. De nieuwe trainer maakte al een belrondje langs de nodige selectiespelers, onder wie Taylor. Club Brugge, de vorige werkgever van Schreuder, is één van de clubs die de spelmaker al langer op de korrel heeft.

Dat kreeg Taylor ook in het gesprek met Schreuder te horen. “Hij zei dat hij me er graag bij wil houden. Dat geeft me een goed gevoel. De boodschap was vooral dat ik de lijn van eind vorig seizoen door moet trekken. Dan komt het hopelijk goed.” Welke kant het op zal gaan? “Ik verwacht bij Ajax te blijven. We praten er ook gewoon over. Niks is definitief, maar ik denk dat we er uiteindelijk wel uit gaan komen. Ik hoop dat dat gebeurt voor het seizoen begint. Dan wil ik namelijk duidelijkheid hebben.”

De jeugdinternational, die zich vorige week als vaste kracht met Jong Oranje voor het EK kwalificeerde, heeft eerst even vakantie. Met de nadruk op even. Taylor moet zich op 6 juli melden, maar is niet van plan De Toekomst zo lang te mijden. “Ik ben even in Griekenland geweest en ga nog een paar dagen naar Spanje. Als ik terugkom, ga ik vast met de looptrainer aan de slag. Dat doe ik elk jaar. Waarom? Ik hou niet van stilzitten. Dat is voor mijn lichaam ook niet goed. En ik wil me zo goed en zo snel mogelijk laten zien aan de nieuwe trainer.”