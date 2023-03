Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 9 voor Oussama Tannane

“Maar ja, ik ben Tannane hè,” zei NEC-speler Tananne na de wedstrijd tegen Ajax. Er was iets met Álvarez en een elleboog, zoals er wel vaker iets is met Álvarez en een elleboog. Tannane dacht dat hij de vrije trap nooit mee zou krijgen, want hij was Tannane. Ik keek naar NEC-Utrecht omdat ik misselijk was geworden van Sophie Hermans, die haar ontbijt weer eens had overgeslagen, en zag hoe Tannane een bal aannam, twee spelers van FC Utrecht catatonisch maakte en de steekbal aller steekballen neerlegde voor Dimata, die scoorde. “Want ja, hij is Tannane hè,” zei ik. Een paar uur later tackelde Álvarez in Heerenveen Sahraoui in de zestien. Hij raakte hem niet. “Maar ja, hij is Álvarez,” zei ik. Dus de scheids floot voor een penalty. Toen kwam de VAR tussenbeide. Want hé, daar is de VAR voor hè.

