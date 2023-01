Tallon Griekspoor toont veerkracht en wint in India eerste ATP-titel

Tallon Griekspoor Beeld Jan Kok | Boomerang Fotografie

De 26-jarige Griekspoor pakte in oktober van vorig jaar al wel een dubbelspeltitel op ATP-niveau. Hij won toen met landgenoot Botic van de Zandschulp de European Open in Antwerpen.

Griekspoor is de twaalfde Nederlander ooit die een ATP-toernooi in het enkelspel op zijn naam schrijft. Hij zal door zijn prestatie in Pune zeker twintig plaatsen stijgen op de wereldranglijst.

Van de Zandschulp, als nummer 35 de best geplaatste Nederlander, bereikte in april vorig jaar zijn eerste enkelspelfinale bij de ATP, maar verloor toen in München van de Deen Holger Rune. Van de Zandschulp strandde in Pune in de halve finales tegen Bonzi.