Tallon Griekspoor slaat na ellendig 2022 de bladzijde om met allereerste toernooiwinst

Tallon Griekspoor serveert tegen Benjamin Bonzi tijdens de Tata Open finale in Pune op 7 januari. Beeld AFP

Met beide handen in de lucht en een brede lach op het gezicht bedankte Tallon Griekspoor de dolenthousiaste Indiase tennisfans. Uitgerekend hier in Pune, een miljoenenstad op 150 kilometer van Mumbai, tekende hij voor een even onverwachte als knappe mijlpaal.

In zijn eerste ATP-finale slaagde Griekspoor erin om op het belangrijkste moment zijn beste tennis aan te boren. Hij versloeg de Fransman Benjamin Bonzi na een heerlijk gevecht: 4-6, 7-5, 6-3. Na de laatste bal liet hij eerst zijn racket vallen en daarna zichzelf, achterover op het hardcourt.

Het tennisjaar is een week oud en Griekspoor heeft al een prijs binnen. En niet eens op gravel, zijn favoriete ondergrond waarop hij dit jaar eigenlijk al zijn pijlen wilde richten.

Hij is daarmee de eerste Nederlandse toernooiwinnaar op hardcourt sinds Sjeng Schalken twintig jaar geleden. En de twaalfde landgenoot die een toernooi op het hoogste niveau weet te winnen. Vorig jaar was het Tim van Rijthoven die op het gras van Rosmalen wist te stunten, nu levert Griekspoor het bewijs van een nieuwe Nederlandse tennislente bij de mannen.

Griekspoor liet een ellendig tennisjaar zo direct achter zich. Hij kampte twee keer met een coronabesmetting, was even geblesseerd en verloor vooral in de tweede seizoenshelft vaak al in de eerste ronde van het toernooi. Zijn ranking zakte daardoor naar 95.

Veerkracht

Maar in Pune was afgelopen week alles anders voor Griekspoor. Hij speelde goed en geduldig. Oogde topfit en wist achter meer ballen zijn racket te krijgen dan de laatste maanden. En hij was kalm en fris in de bovenkamer. Voor irritaties was geen plek, mentaal toonde hij juist veerkracht, zeker ook in de finale.

Bonzi, die in de halve finale nog van Botic van de Zandschulp won, vroeg het uiterste van Griekspoor. Maar die ging alleen maar beter spelen toen het er echt op aankwam aan het einde van de tweede set. In de beslissende set kreeg hij het publiek op de banken met een aantal wonderschone punten uit ogenschijnlijk verslagen positie. “Jullie hebben me er echt doorheen gesleept,” bedankte hij met de trofee in zijn handen het publiek.

Griekspoor verdiende een kleine 100.000 dollar met de titel. En dankzij de 250 punten staat hij maandag op de nieuwe wereldranglijst op plek 61. Hij maakte gisteren met veel vertrouwen de oversteek naar Melbourne, waar volgende week maandag de Australian Open begint.

Parttimecoach

Net als Van de Zandschulp en Van Rijthoven koos Griekspoor bewust voor Pune. Zo werd de lange reis naar Australië, met pittige jetlag, in tweeën gehakt. Maar belangrijker: het Nederlandse trio wist dat het speelschema er in India een stuk aantrekkelijker uit zou zien dan in Adelaide, het alternatief voor deze week. Hier was Griekspoor zeker van een plek in het hoofdschema.

Hij verloor in zijn eerste drie partijen geen set, en had in de kwartfinale het geluk dat de als eerste geplaatste Kroaat Marin Cilic zich geblesseerd moest terugtrekken.

Maar zowel in de halve finale tegen Aslan Karatsev als in de finale tegen Bonzi toonde Griekspoor dat het harde werken in de off-seasonperiode zijn vruchten afwerpt. Hij kon leunen op een goede service en eindigde de week met 45 aces. Maar ook alle andere slagen en het voetenwerk waren dik in orde.

En dat zonder coach op de tribune. Griekspoor werd in Pune bijgestaan door zijn fysieke trainer Bas van Bentum. Nadat hij eind vorig jaar redelijk onverwachts brak met Raemon Sluiter, vond Griekspoor in Kristof Vliegen een nieuwe coach. Maar de Belg, met wie hij in het verleden al jaren werkte, kon er nog niet bij zijn.

Datzelfde gold voor Dennis Schenk, zijn andere parttimecoach. “Ik heb twee tenniscoaches en ik kom hier zonder een van hen. Misschien moet ik het vaker zo doen,” grapte Griekspoor. Serieuzer: “Ik zal deze herinneringen voor altijd bij me dragen.”