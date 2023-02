Tallon Griekspoor: ‘Als ik dit week in week uit kan laten zien, wordt het een heel mooi jaar’

Tallon Griekspoor serveert tegen Jannik Sinner in de halve finale op het ABN AMRO Open-toernooi. Beeld Getty Images

Uit de omhelzing aan het net sprak respect. Jannik Sinner (21) was op cruciale momenten een fractie beter en brutaler geweest dan Tallon Griekspoor, maar het Italiaanse toptalent herkende het goede spel en de progressie bij de Nederlander. Net als Sinners ervaren Amerikaanse coach Darren Cahill. “Die complimenteerde me na afloop dat ik elke keer beter speel als hij me ziet. Heel mooi om dat van zo iemand te horen,” zei Griekspoor zaterdagavond na zijn nederlaag in de halve finale (7-5, 7-6).

Dat het zo’n spannende partij was geweest, zei alles over het spel van Griekspoor. Hij is naar eigen zeggen niet snel onder de indruk van andere ‘gasten’ op de tour maar toen hij Sinner als jongen van 15 zag spelen op een challenger, wist hij genoeg. Dat gaat een grote worden. “Hij heeft zo’n hoog tennis-IQ,” zei hij over de Italiaan. “Hij leest het spel zo goed. En de balans in zijn lijf is geweldig. Zo dun en mager, maar ontzettend veel power.”

Vertrouwen

Toch was Griekspoor in Ahoy maar ‘een paar procentjes minder’ dan het 21-jarige talent. Hij verloor de partij op een paar belangrijke punten aan het einde van beide sets: 5-7, 6-7. Daarom nam het optimisme direct de overhand van het balen. “Ik speelde een goede wedstrijd, maar goed is tegen zo’n speler niet goed genoeg. Ik had beter willen serveren en retourneren. Maar de trots overheerst. Dat ik zo goed mee kan, is alleen maar goed om te zien. Zeker na een week waarin ik door een enkelblessure amper heb kunnen trainen.”

Opnieuw bleek dat een Griekspoor in vorm, en die periode duurt nu al zes weken, moeilijk te kloppen is. Hij liet in Rotterdam andermaal zien een allround tennisser te zijn geworden. Goed in de aanval, dominant op eigen service, snel op zijn benen, intelligent tijdens de rally’s en relatief kalm tussen de oren. Die weelde gaat ongetwijfeld niet het hele jaar voortduren, maar geeft uiteraard vertrouwen. “Daarom geloof ik oprecht in het bereiken van de top 30, of top 20. Als ik dit week in week uit kan laten zien, wordt het een heel mooi jaar.”

Het kan snel gaan in het tennis, constateerde Griekspoor. “Eind vorig jaar stond ik op plek 96 van de wereldranglijst en dreigde ik rechtstreekse plaatsing voor de Australian Open te missen. Zes weken later sta je 40ste, heb je je eerste ATP-titel gewonnen, voor het eerst de derde ronde van een grand slam bereikt en speel je hier de halve finale. Het laat zien hoe dicht het bij elkaar zit, maar ook dat ik het niveau heb. Dat geeft een bepaalde rust.”

Breuk met Raemon Sluiter

In 2021 maakte het grote publiek kennis met Botic van de Zandschulp (27), toen hij uit het niets de kwartfinale van de US Open haalde en zijn doorbreek beleefde. Vorig jaar was daar de verrassende titel van Tim van Rijthoven (25) op het gras van Rosmalen. En 2023 is voorlopig het jaar van Griekspoor. Sinner was pas de tweede speler die hem dit jaar wist te verslaan, na Stéfanos Tsitsipás.

Griekspoor roemt Kristof Vliegen, de Belgische coach die hij weer in de arm nam na de breuk met Raemon Sluiter. “Hij is mega intelligent, tactisch de beste die ik ooit over de sport heb horen praten. Ik heb buiten de baan ook een goede kijk op tennis, de taak is dat mee te nemen de baan op. Kristof herkent veel van zichzelf in mij. Hij was een ongelooflijk talent, maar kon ook knettergek worden. Ik mag tijdens de partij alles tegen hem roepen, het doet hem niets, hij weet dat het eruit moet. Ik zoek graag contact met hem, het geeft me het gevoel dat we het samen doen.”

Ruimte voor progressie ziet Griekspoor vooral in de constantheid. “En fysiek kan het altijd beter, daar wil je geen wedstrijd op verliezen. Dus ik blijf keihard werken. Nu voel ik me goed en lacht de wereld me toe. Op slechte dagen wedstrijden te winnen, dat gaat tellen. De kunst is na elke partij met opgeheven hoofd van de baan te komen.”