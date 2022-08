Talent Mohamed Ihattaren brengt Ajax vooralsnog meer lasten dan lusten

‘Back in business’, slingerde Ajacied Mohamed Ihattaren dinsdag de wereld in. De kleine maand afwezigheid is het zoveelste mysterieuze hoofdstuk in zijn nog prille carrière. Een portret van een exceptioneel talent dat vooralsnog ook Ajax meer lasten dan lusten bezorgt

Als een duveltje uit een doosje was hij er ineens weer. Met een post op Instagram, waarin hij met een grimas en in clubkleding poseert vanaf sportcomplex De Toekomst, liet Mohamed Ihattaren (20) weten weer in training te zijn bij Ajax. ‘Back in business’, drie andreaskruizen en de locatie Amsterdam zette hij bij zijn bericht.

Daarmee is zijn zoveelste inhaalslag begonnen, erkende Ajax deze week zelf door in navolging van Ihattaren – de club had liever de omgekeerde volgorde gezien – zijn rentree te melden. ‘Ihattaren is deze week gestart met een individueel trainingsprogramma om fysiek fit te blijven. Komende week voeren de club en de speler gesprekken om te kijken hoe het vervolgtraject zal verlopen.’

Het moment dat Ihattaren zijn plek in de selectie en het elftal kan afdwingen, is nog niet aangebroken. Dat werd nog eens pijnlijk duidelijk toen Ajax een paar uur later de rugnummers bekendmaakte. Ihattarens naam ontbrak op de lijst. Vooralsnog geen rugnummer voor hem.

Dreiging

Ajax zit met de linksbenige middenvelder in zijn maag. De club ervaart, in navolging van PSV en zijn eerdere spelersbegeleiders, hoe lastig het is vat op hem te krijgen. Bij zijn verhuizing naar Italië – hij tekende in augustus 2021 bij Juventus, dat hem meteen verhuurde aan Sampdoria – kreeg Ihattaren van zijn eind april overleden zaakwaarnemer Mino ­Raiola dezelfde begeleider mee als Mario Balotelli. Die persoonlijke assistent had met die Italiaanse spits al veel meegemaakt. Het gedrag van Ihattaren deed hem echter al snel besluiten de handen van hem af te trekken.

Ajaxtrainer Alfred Schreuder zei vorige maand in Oostenrijk al dat hij Ihattaren niet meer dagelijks sprak en ook niet meer om de haverklap naar hem vroeg. Intussen was de mental coach van Ajax druk bezig de voetballer weer bij de groep te krijgen.

Terug naar de sociale media. Dinsdagavond deelde Ihattaren nog een andere foto. Hij plaatste een hartje bij een knusse foto met een jonge vrouw. Had zijn eerste post al een groot niets-aan-de-handgehalte, met de tweede deed hij er nog een schepje bovenop, na een maand waarin zijn afwezigheid tot speculaties had geleid, onder meer bij de juicekanalen.

De Telegraaf had kort daarvoor onthuld dat veiligheidsexperts het onverantwoord vonden Ihattaren op de club te laten verschijnen. Reden daarvoor was weerstand en ernstige dreiging die zou zijn ontstaan in de familie van een jonge vrouw met wie Ihattaren een relatie heeft.

Verbetering beloofd

Dat Ihattaren lastig in het gareel te houden is, weten ze bij PSV al langer. Als jeugdspeler bij die club bleek hij al zeer comfortabel in het uitvoeren van unieke acties. Mark van Bommel voegde hem als 16-jarige bij de eerste selectie. Een jaar later ging de vlag uit toen de in Utrecht geboren Marokkaan voor Oranje koos. Intussen wacht hij nog altijd op zijn eerste interland. Sterker: zijn grote doorbraak laat nog altijd op zich wachten.

Na het ontslag van Van Bommel en het overlijden van Ihattarens vader ging het van kwaad tot erger bij PSV. Ihattaren schikte zich steeds moeilijker in een rol onder de troon. Diverse keren meldde hij zich ziek, tot twijfels van de clubmedici die bij terugkomst niet konden achterhalen wat er aan de hand was geweest. Verschillende keren beloofde Ihattaren beterschap.

“Niemand krijgt mij kapot,” schreeuwde Ihattaren in april 2021 in de camera na zijn doelpunt tegen Heracles. Niet veel later gaf PSV de hoop definitief op en werd hij ondanks de inspanningen van broer Yassir voor een ‘prikje’ verkocht aan Juventus, dat hem meteen verhuurde aan Sampdoria. Alleen op een hotelkamer in Genua hakte de dood van zijn vader er volgens Ihattarren alsnog hard in. Hij wilde terug naar zijn familie.

Eenmaal terug in Nederland werd het er niet beter op. “Ik had nergens meer zin in. Ik sliep laat, at in de emotie slecht en wandelde in mijn eentje buiten om tot mezelf te komen,” zei hij begin juli.

Buikpijn

Ajax durfde een huur met optie tot koop wel aan, nadat techniektrainer Gerald Vanenburg zich over hem was gaan ontfermen. Ihattaren krabbelde op via Jong Ajax. Een maand geleden, toen de internationals nog ontbraken, blonk hij voor het eerst uit in de hoofdmacht.

Teamgenoten zagen dat hij in zijn gedrag op de goede weg was, maar ook dat hij nog veel moest laten en leren. De middenvelder sprak over ochtenden dat hij gewekt moet worden voor de training en zijn vakantie met begeleiding. Collega’s zagen echter ook een beschonken Ihattaren die zich tot hun ergernis op het kampioensfeest niet bepaald als een voorbeeldige Ajacied gedroeg.

Toch leek het plan om het afgegleden toptalent te boetseren en voor een prikje te kopen van Juventus op het veld te werken. Tot hij zich na glansrollen tegen Meppen en Oberhausen met buikpijn afmeldde. Hij miste de volgende oefenduels en Ajax liet hem thuis voor het trainingskamp in Oostenrijk. ‘Niet fit’, klonk het officieel.Bedreigingen? “Dat heb ik gelezen, maar daar weet ik niks van,” stelde Schreuder.

Net als in Eindhoven klinken inmiddels ook bij Ajax geluiden door dat het bij Ihattaren lastig in te schatten is wat er wel en niet geloofd kan worden. Zelfs voor getrouwen blijkt hij af en toe nog lastig te bereiken.

Volgens Schreuder is er nog niet gesproken over de vraag of Ajax Ihattaren uiteindelijk ook zal kopen. Dat lijkt verstandig nu Ihattarens aanwezigheid bij de club meer lasten dan lusten met zich meebrengt en hij wederom aantoont dat het lastig op hem bouwen is. Ajax kan hem een nieuwe kans geven, maar de onzekerheid blijft.