Tagliafico mist eerste competitieduels

Nicolás Tagliafico druipt af na zijn rode kaart.

Tagliafico mist door zijn schorsing de thuiswedstrijd tegen NEC aanstaande zaterdag (21.00 uur) en de uitwedstrijd tegen FC Twente. In het thuisduel met Vitesse zou de Argentijn weer mee kunnen spelen bij de formatie van coach Erik ten Hag.

De Argentijn, die deze zomer de Copa América won met Argentinië, kreeg zaterdag na veertig minuten een rode kaart van Björn Kuipers voor een harde charge op André Ramalho. Het stond op dat moment 0-2 voor PSV na twee goals van Noni Madueke. Zonder Tagliafico kreeg Ajax in de tweede helft nog twee goals om de oren.

Het was voor de 28-jarige Argentijn zijn tweede rode kaart in dienst van Ajax. Vorig seizoen kreeg hij er eentje in de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Sparta Rotterdam.