Tagliafico met Argentinië ruim langs het Mexico van Álvarez

Nicolas Tagliafico (27), linksback van Ajax en Argentinië. Beeld Douglas Magno/AFP/ANP

Lautaro Martínez, aanvaller van Internazionale, maakte in het Amerikaanse San Antonio voor rust drie doelpunten, in de 17e, 22e en 39e minuut. Tussendoor scoorde Leandro Paredes ook nog vanaf de strafschopstip. Het was de grootste nederlaag van de Mexicanen sinds de 7-0 in 2016 tegen Chili. Ook betekende het het eerste verlies onder bondscoach Gerardo ‘Tata’ Martino, die sinds januari een ongeslagen reeks van elf duels had neergezet.

Argentinië, met Ajacied Nicolás Tagliafico in de basis, deed het na rust kalmer aan, terwijl de Mexicanen met Ajacied Edson Álvarez en oud-PSV’er Hirving Lozano in 90 minuten geen enkel schot op doel produceerden. In het vriendschappelijke duel vielen liefst acht gele kaarten.

De Argentijnse aanvaller Martínez reageerde emotioneel op zijn hattrick. “Je offert veel op om hier te komen en het gebeurt niet elke dag dat je in dit shirt drie keer scoort,” zei de 22-jarige aanvaller.

Elders boekte Peru een verrassende oefenzege op Brazilië: 1-0. Het enige doelpunt viel zes minuten voor tijd en werd, met het hoofd, gemaakt door de mee opgekomen verdediger Luis Abram. Invaller Neymar speelde bij de Brazilianen het laatste halfuur mee. Ajacied David Neres werd kort na het invallen van Neymar gewisseld.

Sergiño Dest speelde 70 minuten mee met de Verenigde Staten tegen Uruguay. Het duel eindigde in 1-1. Dest heeft een Amerikaanse vader en moet kiezen tussen Team USA en Oranje. Een optreden in een vriendschappelijk duel is nog niet bindend.