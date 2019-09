Tagliafico imponeert met flying kick

Beeld BSR Agency

Nicolás Tagliafico is enorm belangrijk voor Ajax, vooral in defensief opzicht. Maar de Argentijn is in Nederland ook een doelpuntenmaker geworden. Een maker van heel mooie doelpunten soms, zoals zaterdagavond in de 58ste minuut.

Weer een kopbal zeker?

Nee, die had hij in de eerste helft al gemaakt. Tagliafico introduceerde de flying kick. Als een karateka sprong de linksback in volle vaart met gestrekt been naar de bal, om die met de punt van de schoen in de verre hoek te deponeren. Na de herhaling op het grote videoscherm in de Johan Cruijff Arena klonk nogmaals een open doekje.

Was dit doelpunt net zo mooi als als dat tegen AEK vorig seizoen in de Champions League?

Deze was mooier. Vooral omdat dat doelpunt tegen de Grieken een toevalstreffer was. Dat gaf Tagliafico destijds ruiterlijk toe. Hij wilde een voorzet geven, maar de bal dwarrelde fraai over de keeper in de verre hoek. De flying kick tegen Heerenveen was allesbehalve een geluksgoal.

Was het een eenvoudige zege die Ajax boekte op Heerenveen?

Uiteindelijk wel, maar de generale repetitie voor de eerste poulewedstrijd in de Champions League, dinsdag tegen Lille, begon rommelig. Door de wijzigingen die Erik ten Hag had aangebracht in de laatste linie kwam de kwetsbaarheid van Ajax opnieuw een paar keer aan het licht.

Wat waren die wijzigingen?

De jonge rechtsback Sergiño Dest kreeg even rust na twee interlands met de Verenigde Staten. Joël Veltman verhuisde van het centrum van de defensie naar de flank. Perr Schuurs nam de positie van Veltman over.

En dat rammelde?

Veltman had het lastig tegen de kleine en snelle Mitchell van Bergen, maar hij werd in de zone op de rechterflank niet voldoende gesteund door Schuurs en middenvelder Edson Álvarez. Heerenveen maakte Ajax het leven behoorlijk zuur. Spits Jens Odgaard scoorde voor rust zelfs twee keer. Al werd één treffer geannuleerd na ingrijpen van de VAR.

En toen stond Tagliafico op?

Precies. Hij kopte op slag van rust een corner van Quincy Promes steenhard in het dak van het Friese doel. Ajax ging met een 2-1 voorsprong de rust in. In de tweede helft speelde Ajax de tegenstander alsnog kapot. Met het tweede doelpunt van Tagliafico als hoogtepunt.

De cijfers