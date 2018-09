Tagliafico houdt geplaagde defensie Ajax overeind

Het was dus een moeizame overwinning?

Ja, Ajax had het moeilijker tegen AEK dan in de drie voorronden tegen Sturm Graz, Standard Luik en Dinamo Kiev. Vlak na rust viel de beslissing. Frenkie de Jong won een kopduel op de rand van het Griekse strafschopgebied. David Neres gaf daarna voor en Nicolás Tagliafico tikte van dichtbij raak.



En Eiting - hoe verging het hem?

Hij nam op het middenveld de positie van Frenkie de Jong in. Aan de bal was hij rustig en vrij secuur, zoals altijd. Maar ook Eiting - en dat gold voor vrijwel alle Ajacieden - had het zwaar in de duels.



Maar hij kon wel bijna een assist bijschrijven.

Klopt. Eiting gaf na een afgeslagen corner een gevoelvol boogballetje die Tagliafico voor het inkoppen had, maar doelman Vassilis Barkas kreeg op wonderbaarlijke wijze nog een hand achter de bal. Toch was de Argentijn de man van de wedstrijd. In de moeilijk eerste helft hield hij de geplaagde defensie overeind. En hij had een geweldig slotakkkoord in petto: vanaf de linkerflank volleerde hij de bal met zijn linkerbeen over de Griekse keeper in de verre hoek: 3-0.



Wie maakte de 2-0?

Donny van de Beek. Hij viel na een uur in voor de geblesseerde Klaas-Jan Huntelaar. Een opsteker voor Van de Beek, die treffer, want hij heeft het moeilijk met zijn rol. Zowel Frenkie de Jong als Carel Eiting is hem op dit moment voorbij in de pikorde der middenvelders.