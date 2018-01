Tagliafico debuteert zaterdag bij Ajax

De 25-jarige linkerverdediger, die begin januari overkwam van Independiente, heeft van trainer Erik ten Hag een basisplaats gekregen in de oefenwedstrijd tegen het Deense Lyngby BK. Ajax speelt het duel in Estadio Municipal de Albufeira in Portugal. Het duel begint om 13.00 uur 's middags Nederlandse tijd.



Ten Hag wijzigt in zijn eerste duel als hoofdcoach verder niets in vergelijking met het team waar de ontslagen Marcel Keizer de laatste tijd mee speelde. Tagliafico krijgt in de defensie ondersteuning van doelman André Onana, aanvoerder Jöel Veltman en centrale verdedigers Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Donny van de Beek, Lasse Schöne en Hakim Ziyech vormen het middenveld en David Neres, Klaas-Jan Huntelaar en Justin Kluivert zijn de drie aanvallers.



Later op zaterdag oefent Ajax nog tegen MSV Duisburg.



