Tadic: Uitschakeling doet pijn

Aanvoerder Dusan Tadic van Ajax verscheen direct na de nederlaag in de Champions League tegen Valencia (0-1) aangeslagen voor de camera. ‘Dit doet veel pijn,’ zei de Serviër bij Veronica. ‘We hebben tien punten, maar we liggen eruit. Dat is heel teleurstellend.’

“Het was een vreemde wedstrijd,” zei Tadic. “We controleerden redelijk in de eerste helft, maar kregen een rare goal tegen. Na 70 minuten hebben we niet veel meer gevoetbald. Er waren veel incidentjes, het spel lag vaak stil. We hadden een paar momenten om ze pijn te doen, maar we hebben onze mogelijkheden niet benut.”

Blind

Daley Blind moest na de uitschakeling in de Champions League even zijn gedachten ordenen. “Er zit momenteel veel emotie in,” liet de routinier van Ajax weten. “Over het algemeen hebben we redelijk gespeeld, vind ik. Zeker in de tweede helft hebben we aanvallend alles geprobeerd. De bal wilde echter steeds net niet goed vallen. We hebben veel strijd en passie getoond als team, maar we misten wat geluk.”

Blind reageerde redelijk ingetogen op de fatale nederlaag. “Natuurlijk, ik ben boos en teleurgesteld,” gaf hij na enig aandringen toe. “Maar we moeten niet vergeten dat er zondag weer een belangrijke wedstrijd wacht. Tegen AZ zullen we er weer moeten staan. Dus iedereen zal dat even voor zichzelf moeten verwerken. En op naar de Europa League dan maar.”

Ten Hag: Ajax verdiende het om door te gaan

Trainer Erik ten Hag van Ajax begrijpt heel goed waarom de Spaanse pers het een wonder noemt dat Valencia doorgaat in de Champions League. “Wij hebben de wedstrijd totaal naar onze hand gezet, Valencia is niet in het spel gekomen. We hebben hen onze wil opgelegd. Maar achterin stond Valencia goed, het was voor ons niet zo makkelijk om kansen te creëren, laat staan om te scoren,” zei Ten Hag.

“We verloren twee keer heel snel achter elkaar de bal, dat mag niet gebeuren op dit niveau. Die tegengoal was heel erg onnodig. Daarna liepen we achter de feiten aan. We hebben kansen gehad om het recht te trekken, maar dat deden we helaas niet.”

“De teleurstelling is heel groot. We hebben tien punten en een goede groepsfase gespeeld. Twee wedstrijden terug stonden we al op het randje van kwalificatie. We verdienden het om door te gaan,” aldus de trainer van Ajax. “Dat maakt het heel bitter.”