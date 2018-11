De Ligt trots op Europees succes Ajax

Na vijf duels is Ajax al verzekerd van een plek bij de eerste twee in groep E. "Je werkt het hele seizoen naar de Champions League toe. Als je dan één speelronde voor het einde al door bent, is dat heel mooi. Met elf punten uit vijf wedstrijden hebben we het heel goed gedaan in deze poule."



"We spelen nu nog tegen Bayern München, die wedstrijd is belangrijk om eerste te worden in de poule. Dan krijgen we een heel goede uitgangspositie voor na de winterstop. Daar gaan we vol voor knokken," aldus De Ligt.



De 19-jarige aanvoerder van Ajax was minder te spreken over de supportersrellen voorafgaand aan de wedstrijd. De fans van Ajax werden beschoten met vuurwerk en een molotovcocktail. De Ligt zag tijdens de warming-up vanuit het uitvak ook wat fakkels teruggegooid worden richting de aanhang van AEK en rende naar de Amsterdamse fans toe om ze tot kalmte te manen.



"Tijdens de wedstrijd hadden we niks te klagen over de supporters, ze hebben ons geweldig gesteund. Maar wat voor de wedstrijd gebeurde, kan natuurlijk niet. Er moet gevochten worden, maar dan wel door ons op het veld," aldus De Ligt. "Ze hebben zichzelf hiermee en ook ons. Wij dachten: wat doen ze nou? We reageerden er nu goed op, maar het had ook anders kunnen lopen.''