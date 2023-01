Tadic over ontslag Schreuder bij Ajax: ‘Je kunt de trainer ontslaan, maar de selectie blijft dezelfde’

De teleurgestelde Kenneth Taylor en Dusan Tadic na afloop van de 1-1 tegen Volendam. Beeld ANP

Dusan Tadic stond na de wedstrijd tegen Volendam (1-1), die leidde tot het vertrek van zijn trainer, een aantal journalisten te woord op het parkeerdek van de Johan Cruijff Arena. Een van de vragen was of de Serviër begrip kon opbrengen voor de rigoureuze ingreep van de directie. “Het gaat er niet om wat ik ervan vind. Ik weet hoe de mechanismen werken in de topsport. Als een coach niet wint, kan hij worden ontslagen. Dit is ook niet de eerste keer dat ik dit meemaak, al is het wel de eerste keer dat het direct na een wedstrijd gebeurt.”

Algemeen directeur Edwin van der Sar bracht de spelers in de kleedkamer het nieuws, nog geen halfuur na het laatste fluitsignaal. Daar was Alfred Schreuder niet bij. Tadic: “Maar hij is daarna naar de kleedkamer gekomen. Hij heeft afscheid van ons genomen en ons bedankt voor de samenwerking. Hij wenste ons succes en zei dat we dicht bij elkaar moeten blijven en dat we nog kampioen kunnen worden.”

Daarna werd het stil. Ook Tadic zweeg. “We voelden ons allemaal schuldig. Dat zijn we ook, want we hebben het te vaak laten afweten.”

Houding spelersgroep

Tadic weet dat er veel moet veranderen aan de houding van de spelersgroep. “Weet je, ook zonder trainer moeten we winnen van Volendam. Je kunt de trainer ontslaan, maar de selectie blijft dezelfde. En we zijn nogal wat karakters kwijtgeraakt. Spelers die voorop gaan in de strijd, hun verantwoordelijkheid nemen en de boel op sleeptouw nemen.”

Winnaars, bedoelde Tadic. Hij vindt dat alle spelers in de spiegel moeten kijken. “Niet met het vingertje wijzen naar elkaar. We hebben allemaal schuld aan het feit dat we op de vijfde plaats staan. Ik speel zelf ook niet goed. Klaar. De afgelopen weken hebben we veel gepraat. Met elkaar, met de directie, met de staf, met de mental coach. Lange gesprekken, korte gesprekken. Maar je kunt niet blijven praten, we moeten het eens laten zien. We spelen shit.”

Wie de nieuwe trainer moet worden? Tadic heeft er nog niet over nagedacht. Een sterke persoonlijkheid, zegt hij. “Maar nogmaals: presteren, winnen, het moet toch allemaal eerst uit jezelf komen.”

Liveblog: Ajax op zoek naar nieuwe trainer, Heitinga mogelijk zondag op de bank Een dramatisch gelijkspel tegen laagvlieger FC Volendam - na al een historische reeks nederlagen - betekende het ontslag van trainer Alfred Schreuder bij Ajax. Andere reacties op het ontslag en de laatste ontwikkelingen volg je in dit liveblog.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: