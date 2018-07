Tadic nog geen basisspeler tegen Sturm Graz

"Ik heb drie weken vakantie gehad", zei de Serviër na zijn eerste training in Amsterdam. "Ik had dat nodig. Ik was moe en leeg na een seizoen zonder winterstop en een WK. Ik ben nu 50 procent, maar zal er staan als de coach mij nodig heeft."



De kans op voetballen in de Champions League was voor Tadic een belangrijke reden om Southampton en de Premier League te verlaten voor Ajax. "Ik heb alleen nog maar in de Europa League gespeeld.



'Champions League spelen, kampioen worden en jonge spelers beter maken. Dat zijn hier mijn doelen", weet de aanvaller die enige verbazing wekte met een terugkeer naar de eredivisie.



Kaliber

De 29-jarige Tadic beseft dat de tegenstanders van Ajax in de competitie van ander kaliber zijn dan Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur en Arsenal.



"Ik had verschillende opties en hoefde ook niet weg bij Southampton", vertelt de oud-speler van FC Groningen en FC Twente. "Maar Ajax heeft mij het juiste gevoel gegeven. Ik ben ook altijd fan van deze club geweest. Als ik PlayStation speelde, dan was Cruijff mijn trainer.



De aanwezigheid van Marc Overmars, Erik ten Hag, Alfred Schreuder en Henk Veldmate was ook belangrijk voor me. Normaal heeft een voetballer een maand nodig om fit te worden. Maar ik denk dat ik volgende week al klaar kan zijn om tegen Sturm Graz te beginnen."



