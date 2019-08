Tadic nieuwe aanvoerder van Ajax

Dusan Tadic. Beeld BSR Agency

“Tadic is mijn eerste aanvoerder en Daley Blind mijn tweede,” bevestigde trainer Erik ten Hag maandag vlak voor de laatste training van zijn ploeg voor de uitwedstrijd tegen PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League.

Tadic vertelde trots te zijn dat hij de band bij Ajax mag dragen. “Maar eigenlijk is het ook niet belangrijk,” zei hij. “We hebben meerdere aanvoerders, zoals Daley, Klaas-Jan, Joël en André bijvoorbeeld,” doelde hij op Blind, Huntelaar, Veltman en Onana. “Met z’n allen moeten we doen wat goed voor Ajax is. Daar gaat het om.”