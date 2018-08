Tadic krijgt rugnummer Ziyech bij Ajax

Ziyech komt voorlopig bij Ajax in actie met rugnummer 22, waarmee hij de finale van de Europa League haalde. Volgens Marc Overmars had de international van Marokko dat liever anders gezien. De directeur spelersbeleid van Ajax legt uit waarom het zo gelopen is.



Overmars ging op zoek naar een opvolger van Ziyech nadat de middenvelder zijn wens om te vertrekken kenbaar had gemaakt.



Nummer 10

"Toen er een kans was om Tadic naar Ajax te halen, bleek tijdens de gesprekken dat het zijn uitdrukkelijke wens was om met nummer 10 te spelen. Daar heb ik toen mee ingestemd. In de tussentijd is geen transfer voor Hakim tot stand gekomen. En wij zijn blij dat hij hier nog speelt."



"Enkele weken geleden hebben wij het met Hakim en zijn zaakwaarnemer Mustapha Nakhli besproken. Zij zijn het er niet mee eens. Hakim speelt nu met het nummer waarmee hij bij Ajax begon en de Europa League-finale haalde. Ik heb veel waardering voor de manier hoe Hakim hiermee om is gegaan."