Tadic krijgt prijs voor beste speler eredivisie, Gravenberch grootste talent

Tadic kreeg van de 20 genomineerden de voorkeur boven spelers als Steven Berghuis, Riechedly Bazoer, en Donyell Malen en topscorer Georgios Giakoumakis. De keuze werd gemaakt door de aanvoerders van de achttien clubs uit de eredivisie. De 32-jarige Serviër, die sinds 2018 voor Ajax speelt, leidde zijn ploeg overtuigend naar de landstitel. Hij maakte in het afgelopen seizoen ook veertien doelpunten en was goed voor achttien assists.

Gravenberch

De achttien coaches uit de eredivisie kozen ook de beste speler onder de 21 jaar. Die prijs ging naar Ryan Gravenberch van Ajax. De 19-jarige middenvelder had afgelopen seizoen zijn grote doorbraak bij Ajax en debuteerde ook in het Nederlands elftal.

Het doelpunt van Marcos Senesi van Feyenoord tegen ADO Den Haag werd gekozen als mooiste doelpunt van het seizoen. Senesi maakte met een omhaal de 2-1 in de 4-2-zege op ADO Den Haag op 27 september vorig jaar in De Kuip. De inmiddels gestopte Björn Kuipers werd uitgeroepen tot beste scheidsrechter in de eredivisie.

Arjen Robben nam de speciale oeuvreprijs in ontvangst. De nieuwe prijs wordt uitgereikt aan een speler met een uitzonderlijke staat van dienst en betekenis voor het Nederlands voetbal. Recentelijk beëindigde Robben op 37-jarige leeftijd definitief zijn loopbaan, nadat hij afgelopen seizoen onder contract stond bij FC Groningen, waar hij zijn carrière ook was begonnen. Hij kwam in zijn loopbaan ook uit voor PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München.