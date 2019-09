Tadic krijgt alsnog treffer op zijn naam

Dusan Tadic, aanvoerder van Ajax. Beeld ANP

Op verzoek van de Amsterdamse club heeft de KNVB nog eens naar de situatie gekeken. Daarna viel het besluit om niet Klaas-Jan Huntelaar maar Tadic als doelpuntenmaker aan te wijzen.

Huntelaar mocht in de veertiende minuut van het duel met Heerenveen een vrije trap nemen en zag de bal via de rug van ploeggenoot Tadic in het doel belanden. De Servische aanvoerder van Ajax eiste de treffer meteen op. Hij veranderde de bal ook duidelijk van richting.

De KNVB volgde niettemin in eerste instantie de zienswijze van scheidsrechter Allard Lindhout. Hij had de naam van Huntelaar als doelpuntenmaker op het wedstrijdformulier gezet.

Naderhand verklaarde onder anderen trainer Erik ten Hag van Ajax dat hij vond dat Tadic de treffer verdiende. Op verzoek van Ajax keek de competitieleiding nog een keer naar de betreffende vrije trap van Huntelaar en besliste daarna in het voordeel van Tadic, die nu op zes treffers staat in de eredivisie.