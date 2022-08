Tadic is niet de eerste profvoetballer die ten prooi valt aan overvallers

Voetballer Dusan Tadic (33) werd in de nacht van 27 op 28 juli vlak bij zijn huis opgewacht door twee overvallers. Beeld Pro Shots / Stefan Koops

De Argentijnse sterspeler Ángel Di María van Paris Saint-Germain had in maart 2021 geen flauw idee waarom hij gewisseld werd. Zijn team had het lastig in de competitiewedstrijd tegen Nantes en moest winnen om in het spoor van koploper Lille te blijven. Maar toen hij het veld verliet pakte trainer Mauricio Pochettino hem vast en fluisterde hem iets in het oor. Direct daarna rende Di María de catacomben in en verliet in allerijl het stadion. Zijn gezin bleek overvallen en zijn vrouw had de club daarvan op de hoogte gesteld. Achter de schermen werd besloten om hem te wisselen en hem direct naar zijn vrouw en kinderen te brengen.

Na de wedstrijd bleken ook de ouders van zijn Braziliaanse teamgenoot Marquinhos thuis beroofd te zijn. Bij Di María waren juwelen en horloges ter waarde van 500.000 euro gestolen. Bij de ouders van Marquinhos waren ‘slechts’ enkele duizenden euro’s ontvreemd.

De overval op de familie van Di María doet denken aan die op de familie van PSV-speler Eran Zahavi vorig jaar in Buitenveldert. Terwijl de speler onderweg was naar een wedstrijd, werd zijn familie thuis door overvallers vastgebonden. Die gingen er vervolgens vandoor met persoonlijke eigendommen, waaronder drie Rolexhorloges.

‘Panic rooms’

In Engeland hebben professionele bendes het al langer voorzien op profvoetballers die duizelingwekkende bedragen verdienen en niet schromen om op sociale media te tonen wat ze daarvan kopen. Auto’s, villa’s en dure horloges, ze pronken er maar al te graag mee. Onder anderen bij Riyad Mahrez van Manchester City, Dele Alli van Tottenham Hotspur en Robin Olsen van Everton zijn voor honderdduizenden euro’s aan spullen gestolen terwijl zij een wedstrijd moesten spelen.

Steeds meer spelers uit de Premier League nemen daarom maatregelen: van honden, privébeveiligers tot panic rooms om in te kunnen schuilen bij een overval. “Het is een probleem voor voetballers omdat iedereen weet waar ze zullen zijn,” vertelde Paul Weldon, directeur van een bedrijf dat panic rooms in huizen aanlegt, vorig jaar aan The New York Times. Bij veel voetballers ziet hij dat naast een sauna, zwembad, garage en bowlingbaan daarom ook deze ‘schuilkamers’ steeds vaker op het verlanglijstje staat.

Het probleem dat Weldon daarmee aanstipt, speelt ook elders. In 2019 werd in Madrid een Albanese bende opgepakt die het had voorzien op de huizen van spelers van Real en Atlético Madrid. Van Atléticospeler Thomas Partey werd bij de bende een medaille teruggevonden die hij ontvangen had voor de tweede plaats in de Champions League.

De poging tot overval op Tadic van enkele weken geleden doet denken aan die op Arsenalspeler Gabriel eind vorig jaar. Hij werd thuis in zijn garage aangevallen door twee mannen met een honkbalknuppel. Een worsteling volgde, waarna de overvallers vluchtten. Een van de twee daders kon naderhand gearresteerd (en veroordeeld) worden doordat hij bij zijn vlucht een pet met zijn dna erop verloor.

Horloges

Tadic wist dat hij al langer op de radar stond van criminele bendes die het vooral op zijn horloges voorzien zouden hebben. Een Rolexbende uit Amsterdam had hem in 2018 al in het vizier, bleek tijdens een rechtszaak in september 2020. Andere slachtoffers die door de bende met veel geweld van hun dure horloge werden beroofd, waren onder anderen Robert Moszkowicz en Estelle Cruijff.

Een Rolex is al jaren een geliefde roversbuit. “Er is nergens meer cash. Het heeft voor criminelen geen zin om een bank of een tankstation te beroven, mensen met horloges wel,” vertelde een Amsterdamse horlogehandelaar al eerder aan Het Parool. Begin juli kreeg een gast van restaurant Ferilli’s in de Beethovenstraat nog een pistool op het hoofd om zijn dure horloge. Horlogeliefhebbers bekenden daarop steeds vaker hun dure horloge thuis te laten wanneer ze de deur uitgaan.

Of de overvallers die Tadic eind juli probeerde te beroven het op zijn horloge hadden gemunt, kan de Amsterdamse politie niet zeggen. Sinds bekend werd dat een bende het al eerder op Tadic gemunt had, heeft hij nog verschillende keren foto’s op Instagram geplaatst waarop hij een duur horloge draagt. Ajax plaatste woensdag ook een foto van de aanvaller op Instagram. Niet met horloge, maar met aanvoerdersband.