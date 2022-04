Tadic en Klaassen hebben het hoogste woord bij belangrijke winst

Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Ajax zette tegen PEC Zwolle (3-0) een flinke stap in de richting van de 36ste landstitel. Het spel was wederom niet overtuigend, maar daar maalt in de club op dit moment helemaal niemand om.

Met Maarten Stekelenburg tussen de palen hield Ajax wederom de ‘nul’, net als vorige week uit tegen NEC (0-1). In de zes wedstrijden die Andre Onana keepte na de blessure van Remko Pasveer wilde dat maar niet lukken. Tien goals kreeg de Kameroener in die paar wedstrijden om zijn oren.

Stekelenburg straalt de rust uit die de ploeg in deze moeilijke fase zo nodig heeft. De doelman werd zaterdag geholpen door routinier Daley Blind, de opnieuw ijzersterke Jurriën Timber, Nicolás Tagliafico en de jonge rechtsback Youri Regeer.

Trainer Erik ten Hag zette het elftal tegen PEC op z’n kop, grotendeels noodgedwongen want de blessurelijst is lang. Kenneth Taylor, Mohammed Kudus en Regeer hadden een basisplaats. De belangrijkste wijziging die Ten Hag doorvoerde was echter een tactische: Ajax speelde met twee spitsen, Sébastien Haller en Dusan Tadic, terwijl de middenvelders Taylor en Kudus aanvallend op de flanken moesten doorkomen.

Het leidde niet tot vloeiend voetbal, maar dat wekt in deze periode geen verbazing meer. Ook tegen PEC, een van de best presterende teams in de eredivisie na de winterstop, was het onwennigheid en voorzichtigheid troef bij Ajax. Wat het vertrouwen ook geen goed deed: PEC kreeg na veertig seconden al een scoringskans, maar spits Chardi Landu kopte over.

Voorsprong

Ajax stelde er aanvankelijk heel weinig tegenover. Van een opbouw van achteruit was geen sprake, de bal ging vaak hoog naar voren waar Haller en Tadic het gevecht moesten aangaan. Na een half uur nam de koploper van de eredivisie toch een voorsprong. Davy Klaassen veroverde de bal op het middenveld, waarna Taylor met een leep passje Tadic wegstuurde. De Serviër nam de stuiterende bal ineens op zijn linkerschoen. De volley zeilde over de kleine keeper Kostas Lamprou in de verre hoek.

Tadic maakte zijn dertiende competitiedoelpunt van het seizoen. De aanvoerder van Ajax staat ook al op 17 assists. Hij is veruit de aanvaller met het hoogste rendement in de eredivisie. Tadic zette tegen PEC ook nog een record op zijn naam. Sinds zijn komst naar Amsterdam, in de zomer van 2018, miste hij nog geen competitieduel voor de club. Hij speelde zateradagavond zijn 124ste wedstrijd op rij en daarmee passeerde hij Gert Bals (123), doelman van Ajax in de jaren zestig.

Tadic en Taylor speelden ook een belangrijke rol bij de 2-0, kort na rust. Timber jaagde spits Gervane Kastaneer op en pikte hem uiteindelijk ook de bal af. Taylor zette de counter in en via Tadic kwam Timber in scoringspositie. De centrale verdediger raakte de paal, de rebound was voor Klaassen.

Na de 2-0 haalde Ten Hag de Ghanees Kudus naar de kant. Steven Berghuis was fit genoeg om een half uur te spelen. Ajax zal hopen dat volgende week tegen AZ meer spelers terugkeren uit de ziekenboeg, zoals Lisandro Martínez en Noussair Mazraoui, hoewel Regeer het uitstekend deed op de rechtsbackpositie bij zijn debuut als bassispeler. Na ruim een uur moest de 18-jarige Zandvoorter wel met kramp worden vervangen door Devyne Rensch.

‘Ga staan voor de kampioen’, zong het publiek in het laatste kwartier. Ajax kwam eindelijk een beetje los. Haller had in die slotfase als eerste de 3-0 op zijn schoen, maar de topscorer verzuimde het passje van Tadic te verzilveren. De Ivoriaan schoot de bal op een paar meter van het doel huizenhoog over. Het laatste woord was aan Klaassen, die uit een veel moeilijkere positie – en van veel grotere afstand – de bal in de bovenhoek krulde.

