Tadic en Haller op prestigieuze lijst met 100 beste voetballers

Tadic ‘floreert in het vernieuwde elftal net zo goed’ als in het succesteam van 2018-2019, aldus The Guardian. Beeld Jasper Ruhe/Pro Shots

Ajaxaanvoerder Dusan Tadic (33) staat dankzij zijn goede spel voor club en land op de 89ste plek. ‘Hij is een van de overlevenden van het team dat in 2018-2019 de laatste vier van de Champions League bereikte en floreert in het vernieuwde elftal nu net zo goed,’ schrijft The Guardian. ‘Tadic stond twee jaar geleden op de 27ste plaats, maar vertoont ondanks zijn hoge voetballeeftijd nog geen signalen van roest.’ De krant roemt verder zijn rol als aanvoerder in het Servische elftal, dat hij tegen Portugal naar het WK in 2022 schoot.

De Ivoriaans-Franse spits Sébastien Haller prijkt op de 93ste plek en laat daarmee onder anderen PSG-keeper Keylor Navas en middenvelder Fabinho van Liverpool achter zich. ‘Hallers anderhalve seizoen bij West Ham was geen ramp, maar hij zette de Premier League ook niet in vuur en vlam. Wat een contrast met dit jaar bij Ajax,’ schrijft The Guardian. ‘Hij evenaarde het record van Cristiano Ronaldo door in alle zes Champions Leaugue-groepswedstrijden te scoren en werd dé spits van de competitie. Een debuut in onze top 100 is welverdiend.’

De krant stelt de prestigieuze lijst samen op basis van de top-40 van 219 juryleden, onder wie de Argentijnse oud-speler Javier Zanetti, voormalig Braziliaans bondscoach en wereldkampioen Luiz Felipe Scolari, en journalisten van over de hele wereld. Voorlopig zijn alleen nog de nummers 41-100 gepubliceerd. Op Kerstavond wordt de volledige lijst bekendgemaakt.

Twee Nederlanders

In de lijst staan met Memphis Depay (49) en Virgil van Dijk (43) tot nu toe ook twee Nederlanders. ‘Depay verwachtte dat hij naast Lionel Messi en Antoine Griezmann zou komen te spelen, maar werd al snel zelf het middelpunt van de aanval van Barcelona,’ aldus de krant.

Van Dijk is, sinds hij in 2018 de lijst bestormde, 33 plaatsen gezakt. Daar is een logische verklaring voor: ‘Van Dijk ontbrak negen maanden, inclusief het EK. De aanvoerder van het Nederlands elftal heeft tijd nodig om zijn piek weer te bereiken, maar hij versterkte Liverpool direct bij zijn terugkeer en blijft cruciaal voor hun vooruitzichten.’