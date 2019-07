Tadic blijf tot 2026 bij Ajax

Zijn oude contract liep tot en met 30 juni 2022. De nieuwe verbintenis van de Serviër is met een jaar verlengd, tot en met 30 juni 2023.

Overeengekomen is dat Tadic ook na 2023 verbonden blijft aan Ajax. Hij zal zich op sportcomplex de Toekomst ten minste tot medio 2026 gaan richten op het trainersvak. De exacte invulling daarvan wordt later bepaald.

De aanvallende middenvelder annex aanvaller kwam afgelopen seizoen over van het Engelse Southampton. Daarvoor speelde hij onder andere voor FC Groningen en FC Twente. Op 25 juli 2019 maakte hij zijn debuut tijdens de wedstrijd Ajax – Sturm Graz (2-0), in de tweede voorronde van de UEFA Champions League.

De 30-jarige aanvaller speelde tot nu toe 56 wedstrijden in het eerste elftal van Ajax, waarin hij 36 keer scoorde. Tadic werd het afgelopen seizoen gedeeld topscorer in de Eredivisie.

A true artist is never done. 🎨#ExtendingTadic pic.twitter.com/d7f4faUBMj