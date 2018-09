Nonchalant Ajax verslaat zwak FC Groningen

In de week dat Kasper Dolberg zijn rentree aankondigde, was Klaas-Jan Huntelaar met twee treffers belangrijk.



Het wordt tijd dat Ajax zich weer met tegenstanders van een ander kaliber dan FC Groningen mag meten. De spelers van trainer Erik ten Hag waren zo veel beter dan de bezoekers dat ze zich al na de snelle openingstreffer van Huntelaar als circusartiesten gingen gedragen.



Balletjes door de benen van de tegenstander, een hakje hier en een mooie combinatie in de kleine ruimte daar. Het was allemaal leuk om te zien, maar ook niet altijd even effectief en zeker niet goed voor het doelsaldo.



Geen schoonheidsprijs

FC Groningen stond erbij en keek er vooral naar. Na drie nederlagen en slechts één overwinning was de ploeg van trainer Danny Buijs niet voor een schoonheidsprijs naar de Johan Cruijff ArenA gekomen. Om dichtbij het doel van Sergio Padt te komen, moest Ajax een defensie van drie verdedigende middenvelders en maar liefst vijf verdedigers ontregelen.



Dat leek in de tiende minuut voor het eerst te lukken. Nicolás Tagliafico gleed een voorzet van Hakim Ziyech binnen, maar de videoscheidsrechter oordeelde dat de Argentijn buitenspel stond toen hij scoorde.



Tagliafico stond acht minuten later alsnog aan de basis van de openingstreffer van Ajax. Scheidsrechter Dennis Higler floot voor een strafschop nadat Deyovaisio Zeefuik een beetje onbeholpen Tagliafico in de rug had geduwd.



Dusan Tadic keek nog even naar de bal, maar de Serviër miste in de uitwedstrijd tegen Dinamo Kiev vanaf elf meter. Huntelaar greep zijn kans en mocht zijn 250e competitietreffer uit zijn loopbaan vieren.



Het was het 127e doelpunt van de spits in de eredivisie. Hij schoot in de 66e minuut ook de hoop van FC Groningen aan flarden om met een geslaagde counter een gelijkspel af te dwingen. Even later bepaalde Tadic de eindstand, op fraai aangeven van Ziyech.



Lees het rapport over de wedstrijd: Ajax viel zaterdagavond aan en FC Groningen verdedigde