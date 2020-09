Tadej Pogacar winnaar Tour de France

Tadej Pogacar wint de gele trui. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

De kopman van UAE Team Emirates maakte in de individuele tijdrit zijn achterstand van 57 seconden in het algemeen klassement ruimschoots goed.

Pogacar won de 20ste etappe over 36 kilometer, waarvan de laatste 6 kilometer bergop richting La Planche des Belles Filles, in een tijd van 55.55. Roglic gaf bijna 2 minuten toe en sloot de tijdrit af als vijfde. De tweede plaats was voor Roglic’ ploeggenoot Tom Dumoulin, die 1.21 minder snel was dan Pogacar. De Australiër Richie Porte werd derde en wipte over de Colombiaan Miguel Ángel López heen naar de derde plek in het klassement. Dumoulin gaat de Tour beëindigen als zevende.

Droom

Pogacar was zaterdag met stomheid geslagen. De nog net 21-jarige renner had in de individuele tijdrit van de Tour de France zo huisgehouden dat hij zich, met alleen nog een ritje voor de vorm naar Parijs, de winnaar van de Tour de France mag noemen. “Ik weet het niet. Ik denk dat ik droom,” zei de Sloveen.

De kopman van Jumbo-Visma, de hele Tour zijn concurrent, omhelsde hem. Pogacar bleef sprakeloos. “Wat moet ik zeggen? Ik weet niet wanneer ik het me ga realiseren. Ik ben trots op mijn ploeg. Hier droomden we van en we hebben het gerealiseerd. Het is ongelooflijk.”

Pogacar bleef de waarde van het collectief benadrukken. “Ik doe dit niet alleen. We zijn hier samen op verkenning geweest. Ik kende elke bocht, elke plaats waar ik moest versnellen. Maar daarvoor ben ik dank verschuldigd aan mijn ploegleiders, aan de mecaniciens, aan mijn teamgenoten. Ik heb het afgemaakt.”

Volgas

Tot de klim wist Pogacar dat hij op koers zat voor de gele trui. “Op de klim kon ik niet meer verstaan wat de ploegleider zei. De fans maakten te veel herrie. Maar ik wist wel dat het goed ging. Ik ben ‘volgas’ naar boven gereden. Mijn droom was ooit deelnemen aan de Tour en nu win ik.”

‘Flinke klap’ voor Dumoulin

“Dit zagen we niet aankomen.” Tom Dumoulin was net als vele Tourvolgers verbluft met de afloop van de 20e en voorlaatste etappe van de Tour de France. De rouw was groot bij team Jumbo-Visma. “Hier hadden we geen rekening mee gehouden, dit is een flinke klap,” zei Dumoulin bij de NOS.

“Wat moet ik zeggen? Het is gebeurd. Ik zou niet weten hoe Pogacar hier een minuut sneller omhoog is gereden dan ik,” zei Dumoulin na de rit over ruim 36 kilometer waarvan de laatste 9 omhoog liepen. “Er was niks mis met Roglic. Hij voelde zich prima en wordt vijfde. Het is misschien niet de tijdrit van zijn leven, maar ook niet zo slecht. Hij wordt op waarde geklopt.”

Pogacar veroverde ook de bergtrui en wordt met zijn 21 jaar - maandag is hij jarig - uiteraard ook de winnaar van het jongerenklassement.