Tadej Pogacar revancheert zich en sprint ten koste van Jonas Vingegaard naar winst in laatste bergrit Tour de France

Tadej Pogacar wint voor Gall en Vingegaard. Beeld REUTERS

Veel spanning in de strijd om het geel was er voor de laatste bergrit niet, maar toch stond er nog wat op het spel in de twintigste etappe door de Vogezen. Wie staan er zondag naast Jonas Vingegaard op het podium in Parijs? Carlos Rodríguez kon nog een positie klimmen in het klassement ten koste van Adam Yates, maar juist de Spanjaard schoof in de afdaling van de eerste klim Ballon d’Alsace onderuit.

Rodríguez nam Sepp Kuss (negende in het klassement) mee in zijn val en zorgde daarmee ook voor een scheurtje in het peloton. Geletruidrager Jonas Vingegaard zat samen met Dylan van Baarle in de voorste groep, maar liet zich niet veel later terugzakken. Op dat moment smolt alles weer samen, behalve de kopgroep.

Mathieu van der Poel maakte in eerste instantie ook deel uit van die groep, maar uiteindelijk bleven er maar een paar renners over die vervolgens weer gezelschap kregen van een groepje achtervolgers. Giulio Ciccone deed geweldige zaken in het bergklassement door op de eerste vier beklimmingen als eerste boven te komen. Op de Col de la Schlucht was de buit voor de renner van Lidl-Trek binnen: met een juichgebaar passeerde hij de top van de klim.



Thibaut Pinot-show

Met een voorsprong van iets meer dan een minuut op het peloton begon de kopgroep met Tom Pidcock, publieksfavoriet Thibaut Pinot, Mattias Skjelmose, Warren Barguil, Chris Harper, Valentin Madouas, Maxim Van Gils, Kevin Vermaerke en Rigoberto Uran aan de beklimming van Petit Ballon, de voorlaatste klim van de dag.

Op die klim liet Pinot de rest achter. Voor het uitzinnige Franse publiek hield hij knap stand ten opzichte van de achtervolgers en het peloton. Pinot, die zijn laatste Tour de France rijdt, fietste in één lange erehaag naar boven en bereikte met anderhalve minuut voorsprong op de grote groep de top.

Maar in de groep der favorieten viel Pogacar op de slotklim al vroeg aan en reed de Sloveen met Vingegaard en Felix Gall binnen een mum van tijd naar de koplopers toe. Uiteindelijk bleven Gall, Vingegaard en Pogacar samen over en bereikten ze met een voorsprong van 15 seconden op de broers Yates de top.

In het oplopende stuk naar Le Markstein keerden de broers terug, die zich direct op kop nestelden om Rodríguez op achterstand te houden (Simon Yates passeerde de Spanjaard in het klassement) en Pogacar aan ritwinst te helpen (in het geval van Adam Yates). Dat lukte allebei: in een sprint was Pogacar sneller dan Vingegaard, die van ver aanging en uiteindelijk nog als derde eindigde achter Gall.

Pogacar: ‘Weer mezelf’

“Vandaag voelde ik me weer als mezelf. De hele dag ging het goed,” aldus ritwinnaar Pogacar na de wedstrijd. “Om het dan zo af te maken, daar ben ik heel erg blij mee. Ik denk dat we nog wel een week door kunnen gaan, haha. Ik wachtte op Adam en zijn broer, die daarna een geweldige lead-out deed. Ik ben heel blij dat het team weer zo geweldig voor me heeft gewerkt.”

Met een voorsprong van 7 minuten en 29 seconden begint Vingegaard zondag aan de slotrit naar Parijs. Adam Yates gaat de ronde – zonder tegenslag – als derde eindigen, voor zijn broer Simon. De groene puntentrui is voor Jasper Philipsen, de bolletjestrui voor Giulio Ciccone en het wit voor de ritwinnaar van zaterdag: Pogacar.

Zondag zijn de sprinters nog eenmaal aan zet. De rit begint pas rond 16.30 uur.