Swift koploper na late winst in de derby tegen De Dijk

Het complex van AVV Swift aan het Olympiaplein. Beeld Google Street View

Amateurvoetbal

Swift heeft de derby tegen De Dijk in de zaterdag hoofdklasse B met 1-0 gewonnen. Het winnende doelpunt van Fidel Yilmaz viel pas in de laatste minuut van de wedstrijd. Swift is door de overwinning gedeeld koploper met Eemdijk en SDC Putten. De Dijk vinden we terug op de veertiende plaats. De Amsterdammers hebben evenveel punten als nummer voorlaatst DETO en hekkensluiter Buitenpost, maar een beter doelsaldo.

OFC plaatste zich woensdag door de amateurs van Ajax na strafschoppen te verslaan voor de tweede ronde van de KNVB-beker. De club uit Oostzaan kon dit succes zondag geen vervolg geven in de competitie. OFC verloor met 1-0 thuis van FC Lienden. Door de nederlaag blijft OFC op de derde plaats staan in de zondag derde divisie. De achterstand op koploper Oss 1920 is inmiddels zes punten.

De amateurs van Ajax boekten, na de teleurstelling van woensdag tegen OFC, dit weekeinde wel een overwinning in de zaterdag derde divisie. Jong Almere City werd met 3-1 verslagen. Het was voor de amateurs van Ajax de eerste overwinning sinds 14 september. Kenneth Misa Danso (twee) en Mitchell Bormann maakten de doelpunten voor Ajax, dat op de vijftiende plaats staat in de zaterdag derde divisie.

Ook AFC heeft zich hersteld van de bekernederlaag woensdag tegen Odin’59. De ploeg van coach Uli Landvreugd won in de tweede divisie thuis met 3-1 van Excelsior Maassluis. Raily Ignacio, Milan Hoek en invaller Nick van der Velden maakten de doelpunten voor AFC, dat het duel met tien man eindigde. Van der Velden kreeg in de laatste minuut na een harde overtreding een rode kaart. AFC staat door de overwinning op de derde plaats in de tweede divisie met twee punten minder dan koploper IJsselmeervogels. De club uit Spakenburg heeft een wedstrijd minder gespeeld.

JOS Watergraafsmeer deed in de strijd om de bovenste plaatsen in de zondag hoofdklasse A slechte zaken. De ploeg van coach Cor ten Bosch verloor in Meppel met 1-0 van het laaggeklasseerde MSC. JOS zakt door de nederlaag naar de vijfde plaats op de ranglijst met twee punten minder dan koploper Hollandia, dat bovendien een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Hockey

De hockeyers van Amsterdam hebben de topper tegen Bloemendaal verloren. Het werd in het Amsterdamse Bos 2-1 voor de koploper in de mannen hoofdklasse. Mirco Pruyser maakte het doelpunt voor Amsterdam, dat door de nederlaag naar de vijfde plaats zakt met zeven punten minder dan Bloemendaal. De mannen van Hurley wonnen voor het eerst dit seizoen een wedstrijd. Almere werd met 5-3 verslagen. Dat terwijl Hurley tien minuten voor tijd nog met 3-2 achterstond. Kenny Bain (twee), Matthew Willis, Roderic Schwirtz en Noam Sheridan maakten de doelpunten voor Hurley, dat op de tiende plaats staat. Pinoké, dat met 3-0 verloor bij Rotterdam is achtste.

De hockeysters van Amsterdam lijken na een moeizaam begin van de competitie in vorm te komen. De ploeg won thuis met liefst 8-0 van Bloemendaal. Felice Albers (twee), Ilse Kappelle (twee), Joy Haarman, Charlotte Vega, Michelle Fillet en Eva de Goede maakten de doelpunten. Voor De Goede was het haar honderdste doelpunt voor Amsterdam. Hurley verloor nipt met 1-0 van titelkandidaat Den Bosch en Pinoké won door een doelpunt van Pamela Raaff met 1-0 bij HDM. Amsterdam staat op de vijfde plaats en Pinoké staat op de zesde plaats. Hurley vinden we terug op de negende plaats op de ranglijst.

Vrouwenvoetbal

De vrouwen van Ajax hebben de uitwedstrijd bij Excelsior Barendrecht met 2-0 gewonnen. Ajax kwam tegen de hekkensluiter zowel in de eerste als in de tweede helft scherp uit de kleedkamer. Marjolijn van den Bighelaar maakte in de eerste minuut de 1-0 en Vanity Lewerissa scoorde in de 46ste minuut. Ajax staat door de zege op de tweede plaats in de vrouweneredivisie met zes punten minder dan koploper PSV.

