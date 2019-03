Swift heeft opvolger voor vertrekkende coach Bart Logchies

Amateurvoetbal

Zaterdaghoofdklasser Swift heeft een opvolger gevonden voor de na dit seizoen vertrekkende coach Bart Logchies. Martin de Groot komt over van zondaghoofdklasser Fortuna Wormerveer. De 52-jarige coach was eerder onder andere trainer bij OFC en ADO'20. Met Logchies op de bank won Swift zaterdag moeizaam de inhaalwedstrijd tegen hekkensluiter Xerxes/DZB met 3-2. Dennis Dinkgreve maakte in blessuretijd met een prachtige omhaal het winnende doelpunt. Swift staat door de overwinning op de negende plaats in de zaterdag hoofdklasse A.



OFC leek de afgelopen weken het maken van doelpunten verleerd te zijn in de zondag derde divisie. Zowel tegen Blauw Geel'38 en HBS bleef het 0-0. Tegen Westlandia schoot OFC zondag weer met scherp. Het werd door Tim Ruder, Mike Brantjes, Calvin Valies, Edip Biberoglu en Brian Ottenhoff 5-0 voor de club uit Oostzaan, die door de zege op de vijfde plaats blijft staan in de zondag derde divisie.



Het eerste zaterdagelftal van AFC kwam welgeteld negen minuten in actie. Dat was het aantal minuten dat nog gespeeld moest worden van de een maand geleden bij een 2-1 voorsprong voor AFC gestaakte wedstrijd tegen CSW in de eerste klasse A. In het restant van het duel zette Mike van den Steenhoven de 3-1 eindstand op het bord. AFC is door de overwinning met DHSC gedeeld koploper. De clubs spelen komend weekeinde in Utrecht de topper tegen elkaar.



Het was een slechte dag voor SDZ. De koploper in de zondag tweede klasse B verloor met 3-2 van Elinkwijk. Door de nederlaag won niet SDZ, maar Kampong uit Utrecht op basis van doelsaldo de tweede periode. Bovendien verzuimden de Amsterdammers de voorsprong op Kampong op de ranglijst te vergroten. Die blijft nu drie punten.



Basketbal

De basketballers van Apollo hebben in de strijd om de play-offs een dure nederlaag geleden. Concurrent Feyenoord was met 78-56 te sterk. Apollo keek in Rotterdam bij rust tegen een minieme achterstand aan: 35-34. In de tweede helft ging het bij een 41-41 stand echter mis voor de Amsterdammers. Feyenoord liep uit naar 53-41 en die klap kwam Apollo in het vervolg van het duel niet meer te boven.



Door de nederlaag zakt Apollo naar de negende plaats op de ranglijst met twee punten minder dan nummer zeven Feyenoord en nummer acht Aris uit Leeuwarden. De beste acht ploegen plaatsen zich na de reguliere competitie voor de play-offs.



Handbal

De handballers van Aalsmeer zijn volop in competitie. Zo is de club door een 35-32 zege op het Belgische Visé op koers voor een plaats in de Final Four van de BENE-league en wachten de play-offs voor de landstitel. Toch is Aalsmeer, dat vorig seizoen voor het eerst in negen jaar landskampioen werd, al druk op de transfermarkt.



International René de Knegt (Hurry Up), Niels de Jong en Max de Maat (allebei Quintus) en Pepijn Michielsen en Donny Vink (allebei Hellas) zijn volgend seizoen speler van Aalsmeer.