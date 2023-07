Sven Mislintat verbouwt Ajax ondanks de druk niet met de sloophamer, maar steentje voor steentje

Ajax schreeuwt om vers bloed, maar technisch directeur Sven Mislintat bepaalt het tempo waarin de selectie wordt ververst. De Duitse directeur maakt opvallende, maar toch ook logische keuzes.

Ajax moest een jaar geleden flink aan de bak. De club wist zich voor de zware taak om de succesvolle hoofdtrainer Erik ten Hag te vervangen, alsmede zes bepalende spelers: Noussair Mazraoui, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Ryan Gravenberch, Antony en Sébastien Haller. De afloop is bekend. De investering van ruim 100 miljoen euro in de selectie heeft zich niet uitbetaald. Ajax eindigde als derde en krijgt voor die wanprestatie een peperdure rekening gepresenteerd met het mislopen van de Champions League. De nieuwe trainer, Alfred Schreuder, werd na een halfjaar aan de kant gezet.

De sportieve en financiële puinhopen ruimen is geen sinecure. Technisch directeur Sven Mislintat, de opvolger van Marc Overmars, mag die augiasstal uitmesten. De Duitser gaat daarbij behoedzaam te werk, terwijl hij op de vingers wordt gekeken door ongeduldige supporters.

Mislintat laat zijn oren niet hangen naar het wandelgangengelispel. Dat bleek wel uit zijn harde ingreep om John Heitinga als trainer uit te zwaaien en zijn verrassende keuze voor Maurice Steijn als coach. Steijn wordt bijgestaan door onder anderen Hedwiges Maduro, voormalig speler van de club, die als beginnende trainer te boek staat als talentvol, ambitieus en bevlogen.

Steentje voor steentje

De volledig gerenoveerde technische staf – Said Bakkati heeft Michael Reiziger vervangen – is uiteraard voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van de selectie. Die groep was vorig seizoen uit balans. Maar wie had gedacht dat Mislintat in de eerste weken van de transferperiode met een sloophamer en een botte bijl aan de verbouwing zou beginnen, heeft het mis.

Steentje voor steentje, stukje bij beetje zet Mislintat de zaken naar zijn hand. De selectie van vorig seizoen geldt als leidraad, waarbij van Steijn en zijn staf wordt gevraagd om méér te halen uit dure aankopen als Steven Bergwijn, Brian Brobbey, Calvin Bassey en Owen Wijndal. De technisch directeur beschouwt het als zijn taak om voor de samenhang en coherentie in de spelersgroep te zorgen, waardoor genoemde spelers ook beter kunnen renderen.

Twee middenvelders heeft Mislintat tot op heden gehaald: Branco van den Boomen, een krachtige en kopsterke verbindingsspeler, die zich sterk heeft ontwikkeld bij FC Toulouse, en de talentvolle Benjamin Tahirovic, die voor 8 miljoen euro werd overgenomen van AS Roma. Zij nemen de plaats in van Florian Grillitsch, die geen indruk heeft gemaakt in het jaartje dat hij bij Ajax rondliep.

Het is sowieso moeilijk om onder de vorig seizoen aangetrokken voetballers een speler te vinden die wél aan de verwachtingen heeft voldaan. Dat maakt Mislintat op zijn hoede, en zuinig op zijn centen. Lukraak voetballers kopen doet hij niet, speculeren op een vertrek van zijn spelers evenmin. Pas nu de transfer van Jurriën Timber voor 45 miljoen euro naar Arsenal is afgerond, krijgt het aantrekken van een vervanger voor de centrale verdediger de hoogste prioriteit.

Coherente selectie

Hetzelfde geldt voor de vertrokken Dusan Tadic, die voor zichzelf geen rol meer zag in ‘een nieuw project’. De reden dat Ajax bereid was mee te werken aan een transfervrije aftocht van de Serviër zou ook besloten kunnen liggen in het feit dat Mislintat in de 34-jarige Tadic (in het laatste jaar fel bekritiseerd) niet langer de leider zag die de selectie en de club nodig heeft. Zoals gezegd: Mislintat moet vooral een coherente selectie samenstellen.

En nu? “Nu gaan we een aanvaller halen,” zei Mislintat kalm, kort nadat Tadic zijn koffers had ingepakt voor een enkeltje Turkije. “Dat moesten we al, want met Lorenzo Lucca is eerder ook een centrumspits vertrokken.”

Uit de woorden van de nieuwe directeur wordt veel duidelijk: Bergwijn (voor 30 miljoen euro gekocht) mag komend seizoen op zijn favoriete linkerflank uit de schaduw van de oude eik Tadic treden en Brobbey (20 miljoen) krijgt er een broodnodige concurrent bij in de punt van de aanval.

En mochten er deze zomer nog meer spelers worden verkocht, zoals Edson Álvarez, Mohammed Kudus of Jorge Sánchez, dan worden die volgens Mislintat een-op-een vervangen. Maar Ajax zal onder geen beding wéér 100 miljoen uitgeven op de transfermarkt, al was het maar om grote talenten als Mika Godts, Ahmetcan Kaplan, Silvano Vos, Francisco Conceiçao en Tristan Gooijer perspectief op speeltijd te geven.

Oefenwedstrijd tegen Sjachtar Ajax oefent dinsdag (14.00 uur) tegen Sjachtar Donetsk. De Oekraïense topclub bereidt zich net als de Amsterdammers voor op een nieuw seizoen. “Het verdriet van en de boosheid om de oorlog is elke seconde van de dag voelbaar en zichtbaar,” zegt de Nederlandse trainer Patrick van Leeuwen (53), die leiding geeft aan een staf waarvan ook Amsterdammer Raymond Atteveld en oud-Ajaxdoelman Dennis Gentenaar deel uitmaken. De thuisbasis van de club is Kyiv, waar soms wedstrijden worden stilgelegd als explosies hoorbaar zijn of het luchtalarm afgaat. “Het is verdrietig en onwerkelijk, maar niet beangstigend,” zegt Van Leeuwen stellig. “Waakzaam ben ik 24 uur per dag, maar onveilig heb ik me hier nog nooit gevoeld.” Voetbal biedt troost in een ontredderd land. Van Leeuwen: “Als Sjachtar wint en prijzen pakt, geeft dat de mensen weer wat afleiding.” Podia genoeg daarvoor, met de strijd om de landstitel en de bekercompetitie (die voor het eerst sinds de Russische invasie weer van start gaat) in het vooruitzicht. De wedstrijden in Oekraïne worden voor lege tribunes gespeeld. Sjachtar komt ook uit in de Champions League. Voor die duels wijkt de club vermoedelijk uit naar Duitsland, zodat er wel publiek bij kan zijn.

Urby Emanuelson assistent bij Jong Ajax Urby Emanuelson keert als trainer terug bij Ajax. De 37-jarige Amsterdammer wordt assistent van Dave Vos bij het beloftenelftal. Eerder al werd Hedwiges Maduro door de club toegevoegd aan de technische staf van Maurice Steijn bij het eerste elftal. Maduro en Emanuelson maakten als jonge voetballers op hetzelfde moment hun debuut in Ajax 1: in februari 2005 uit tegen Auxerre in het Uefa Cuptoernooi. Ook Martijn Reuser (48) keert terug op het oude nest. Hij werkte lang bij de jeugdige Oranjeteams van de KNVB en gaat nu aan de slag bij Ajax onder 17. Ajax wil daarnaast Wesley Sneijder de ruimte bieden om zijn trainerscarrière gestalte te geven. De recordinternational onderneemt een tweede poging om het hoogste trainersdiploma te halen. Hoofdtrainer Maurice Steijn is met hem in gesprek over een manier om Sneijder bij het eerste elftal te betrekken.

