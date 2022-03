Sven Kramer en Ireen Wüst beleefden gezamenlijk afscheid op hun eigen manier: ‘Alles is heel overweldigend’

Beeld ANP

De twee bochten van Thialf zijn gedoopt tot Sven Kramer-bocht en Ireen Wüst-bocht. In hun eigen bocht, Kramer aan de zuidzijde van het stadion en Wüst aan de noordzijde, beginnen ze aan een wandeling richting het podium waar Jan Smit al staat te wachten voor een gesprekje. Waar Kramer vrij snel voor de neus van de volkszanger staat, is het wachten op Wüst, die bij alle bekenden die ze tegenkomt stopt voor een innige knuffel.

Kramer heeft Smit dan al gezegd dat hij wars is van al te klef gedoe. Als Smit vervolgens eerst Wüst vraagt om zich tot de fans in Thialf te richten, zegt ze met een brok in de keel: “Oh, je begint bij de emo?”

Mooi om samen te doen

Zo beleven de twee absolute iconen hun eerbetoon in een eindelijk weer volgepakt Thialf ieder op hun eigen manier. Wat wel duidelijk is: ze vinden het mooi samen te doen. Ze kwamen ruim zestien jaar geleden tegelijkertijd op en zwaaien nu ook op hetzelfde moment af. Het zal wennen zijn, volgende winter, in het post-Sven&Ireen-tijdperk. De twee wonnen zo ontzettend veel dat het gedeelte in het programma waarbij alleen hun belangrijkste titels worden getoond alsnog meerdere minuten duurt.

Verder: vele oeuvreprijzen en onderscheidingen en vooral veel woorden van dank. Van IOC-voorzitter Thomas Bach tot minister president Mark Rutte, voormalig tegenstanders als Martina Sablikova en Chad Hedrick, en schaatsicoon Ard Schenk tot Louis van Gaal, de bondscoach van het Nederlands elftal die vertelde dat hij talloze malen de rondetijden noteerde als hij thuiszat en naar schaatsen keek.

Koning Willem-Alexander

Wüst viel naar eigen zeggen van de ene in de andere verbazing. “Het was alsof je in een film en droom tegelijkertijd zit. Heel overweldigend. Komt in één keer Louis van Gaal oplopen; dat verwacht je gewoon niet.” En de op de tribune zittende Koning Willem-Alexander dan? Lachend: “Die had ik stiekem wel verwacht. Die had ik na de Spelen uitgenodigd op Paleis Noordeinde. Ik had gevraagd of de majesteit zin had om naar het afscheid van Sven en mij te komen. Hij is er vier keer op teruggekomen dat hij echt tijd vrij wilde maken. Heel bijzonder.”

Wüst was soms zo ondersteboven van alle indrukken en vooral ook herinneringen die in haar opkwamen dat het maar goed is dat het hele gebeuren is opgenomen. Zodat ze het later nog eens kan terugzien om de delen te bekijken die redelijk langs haar heen zijn gegaan. De 1500 meter die ze eerder op de middag reed was ‘taai’. Omdat ze al voor haar rit op standje bijna-huilen stond. Bij het inrijden reed ze al een ware ereronde met de handen in de lucht en vlak voor de start hoorde ze ‘het hardste applaus dat ik ooit in Thialf hoorde’.

In vrijheid en democratie

Kramer, die zijn laatste race al in Peking reed en voor zaterdag was teruggekeerd van vakantie, stond er nuchterder in en had al op het podium de brede blik. “Dat wij dit kunnen doen in vrijheid en democratie, daar moeten we zeker blij mee zijn.”

In het perspraatje achteraf, waarin hij ouderwets de regie hield, gaf hij nog maar eens aan dat hij op valse voorwendselen richting Thialf was getogen en dat hij nauwelijks iets wist van alles wat hem stond te wachten. “Ze hebben mij er heel erg buiten gehouden en dat is best lastig voor een controlfreak en neuroot als ik.”

Wüst had een draaiboek ingezien, maar dat beperkte zich tot waar ze wel en niet moest komen en dat ze zich na haar rit om half vier gedoucht en wel moest melden. “Het heeft al mijn stoutste verwachtingen overtroffen over hoe een afscheid er uit kon zien,” zei ze, zo rond zeven uur in de avond. “Ik ben al best moe, maar het gaat nog tot half elf door.” Op tafel stond een half opgedronken glas witte wijn. “Dat mag nu. Proost jongens.”