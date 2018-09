Sven Botman zou het beter hebben gedaan dan Frenkie

25 september: een 8 voor Sven Botman

Er zaten veel interlands in de dug-out bij Ajax O19-PSV O19 dinsdagmiddag. Heitinga (87) en Van Nistelrooy (70). Hoewel Ruud nauwelijks in de dug-out te vinden was. Hij is een ijsberende trainer, geen Bielsa, maar toch.



Het was om de een of andere reden een ontroerend tafereel. Ajax was beter, hoewel PSV over het grootste ­talent beschikte, Mohammed Ihattaren, een 16-jarige links­benige voetballer over wie ik eerder heb geschreven. Zo'n speler had Ajax niet, hoewel je nooit weet hoe ver Brian Brobbey (16) gaat komen.