Suzanne Bakker nieuwe hoofdtrainer Ajax vrouwen

Spelers van Ajax vieren het winnende doelpunt in de uitwedstrijd tegen PSV. Ajax is momenteel koploper in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. Beeld Pro Shots / Remko Kool

Bakker heeft nu bij de vrouwentak van Ajax, voor het vierde jaar op rij, het talententeam onder haar hoede. Daarvoor was ze assistent-trainer bij Excelsior Barendrecht en hoofdcoach van Wartburgia vrouwen 1.

“Suzanne kent haar werkveld, is enorm betrokken bij alle ontwikkelingen, de Ajax-filosofie is haar eigen en ze heeft ambitie. Toen we haar vier jaar geleden naar Ajax haalden, wist ik al dat ze veel kwaliteit heeft als trainer en ze Ajax goed begrijpt,” aldus Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal bij Ajax.

Eerder werd al bekend dat Ajax na dit seizoen afscheid zou nemen van de huidige hoofdtrainer, Danny Schenkel. Het contract van de 43-jarige Amsterdammer loopt in de zomer af en wordt niet verlengd. Ajax is momenteel koploper in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen.

With us since 2018 ✖️✖️✖️



Full story ↴ — Ajax Vrouwen (@AjaxVrouwen) 5 maart 2022