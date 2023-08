Sutalo tekent vijfjarig contract bij Ajax en krijgt rugnummer 37

Josip Sutalo met Sven Mislintat. Beeld Jesper de Boer / AJAX

Sutalo, die gaat spelen met rugnummer 37, komt over van Dinamo Zagreb. Bij die club doorliep de international vanaf 2014 de jeugdopleiding.

Ajax betaalt minimaal 20,5 miljoen euro voor Sutalo. Dat bedrag kan nog oplopen tot 23,5 miljoen euro. Sutalo is de achtste aanwinst van Ajax voor dit seizoen, na Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj, Carlos Forbs, Jakov Medic, Chuba Akpom en Anton Gaaei. Ajax is dicht bij een akkoord met Gastón Ávila, de negende nieuweling. De 21-jarige Argentijnse linksback komt over van Antwerp FC.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: