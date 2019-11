Susan Lenderink: ‘Ik ervaar de sfeer hier niet als macho’

Susan Lenderink is de nieuwe financiële topvrouw van Ajax. Na amper vijf maanden bevat de voetbalwereld nog de nodige geheimen voor haar. Maar van de professionaliteit bij haar vorige werkgever – de Bijenkorf – kan Ajax nog leren.

“Ik weet nog maar dit van de voetbalwereld,” zegt Susan Lenderink aan het slot van het interview, terwijl ze haar duim en wijsvinger op minieme afstand van elkaar houdt. “Dus ik ben Voetbal International gaan lezen. Ik had geen idee, ik dacht: het is een soort Linda, maar dan voor mannen. Maar ik was onder de indruk. Er staan af en toe echt leuke artikelen in.”

Sinds 1 juli is Susan Lenderink (42) financieel directeur van Ajax. Na 16 jaar bij de Bijenkorf is de opvolgster van Jeroen Slop nog lerende in haar nieuwe functie. “Als je van toegevoegde waarde wil zijn als CFO, moet je weten in welke wereld je je begeeft. Vanuit de Bijenkorf neem ik nuttige kennis mee, over het bouwen van een merk vanuit een heel professionele organisatie. Maar ik kwam hier wel in een nieuwe wereld.”

Lenderink houdt kantoor in een aparte ruimte in de Johan Cruijff Arena, naast de rest van de vierkoppige directie (algemeen directeur Edwin van der Sar, directeur voetbalzaken Marc Overmars en commercieel directeur Menno Geelen). “Had je me een half jaar geleden gevraagd: waar wil je zitten?, dan had ik waarschijnlijk gezegd: zet me maar tussen de mensen, dan weet je wat er speelt. Een voordeel is dat je veel bij elkaar binnenloopt, dat is heel prettig.”

Lenderink zat niet te springen om een interview. “Ik ben geen type dat graag op de voorgrond treedt. Ik zei tegen Miel [Brinkhuis, communicatiemanager van Ajax, red.]: als het goed is voor Ajax, vind ik het prima.”

CV Landerink 30 augustus 1977, geboren te Warnsveld (Gelderland) 1989 - 1995 Rietveld Lyceum Doetinchem

1995 - 2000 Studie economie, specialisatie accountancy aan de Universiteit van Amsterdam

2000 - 2003 Accountant PricewaterhouseCoopers

2003 - 2005 Financial Controller Bijenkorf

2006 - 2007 Risk manager Bijenkorf

2007 - 2012 Planning Manager Women’s, Beauty, Lingerie Bijenkorf

2012 - 2019 CFO Bijenkorf

2019 - heden Financieel directeur Ajax

Binnen het mannenbolwerk dat het Nederlandse én internationale voetbal nog altijd is, is Lenderink een bezienswaardigheid. Bestuurders en directieleden die ze bij andere clubs ontmoet, zijn steevast mannen. “Ze zijn er echt wel,” zegt ze over gekwalificeerde vrouwelijke bestuurders. “Gewoon een kwestie van goed zoeken. Ik weet niet of Ajax zocht naar een vrouw. Wel weet ik dat bij gelijke geschiktheid een vrouw de voorkeur had. Ik denk ook dat dat gezond is. Een diverser team neemt betere beslissingen.”

Ze voelt zich niet eenzaam te midden van al die mannen. “Bij de Bijenkorf was ik jarenlang het enige vrouwelijke directielid. En ik ervaar het hier niet als een machowereld. Iedereen is heel toegankelijk, er is wederzijds respect.”

Toen een headhunter haar polste voor Ajax, was ze ‘meteen getriggerd’. “Ik zat met heel veel plezier bij de Bijenkorf, maar op een gegeven moment denk je: het is tijd voor iets anders.”

Achterhoek

Ter voorbereiding op haar sollicitatie las ze jaarverslagen, bekeek de website en raadpleegde haar man, ‘een extreme voetballiefhebber en Ajacied’. “Hij was niet rouwig over mijn overstap. Hij gaat liever mee naar een wedstrijd dan naar een modeshow van de Bijenkorf. Hij vindt het superleuk. Deze functie vraagt in de weekenden ook veel dus is het fijn als je dat samen kunt doen.”

Haar vader was een ‘enorme voetballiefhebber. “Ik groeide op met op zondagavond Studio Sport. Ik ging weleens mee naar een wedstrijd. Welke club? Haha, ik kom uit de Achterhoek, dan kun je de rest zelf invullen.”

Zelf heeft ze nooit gevoetbald. “Ik zat op volleybal. Als kind zat ik bij de Gelderse selectie. Maar ik ben op 1.65 meter blijven steken, dus een rol als aanvaller zat er niet in.”

Op haar 17de verkaste ze naar Amsterdam, waar ze ging studeren. Ze woonde er tot ze vanwege de kinderen (twee meisjes van 9 en 10 jaar) op zoek ging naar een huis met een tuin en elders ging wonen.

Bij binnenkomst bij Ajax beleefde ze meteen een mooie vuurdoop met de afwikkeling van de transfer van Matthijs de Ligt naar Juventus. Vorige week gaf ze op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Ajax een toelichting op de prachtige cijfers van afgelopen seizoen. Ook dit seizoen gloort alweer winst, zelfs als de club de poulefase in de Champions League niet overleeft.

De ambities zijn groot. In 2024 wil Ajax structureel zijn aangehaakt bij de Europese top. Daarbij wil de club minder afhankelijk zijn van de prijzenpot van de Champions League en transferopbrengsten. Een complicatie is dat Ajax de Nederlandse markt al nagenoeg optimaal benut. Het stadion is altijd stijf uit­verkocht, alle sponsorcontracten zijn verlengd en de (voor Europese begrippen zeer bescheiden) tv-inkomsten liggen vast tot 2025. De financiële groei moet daarom uit het buitenland komen.

“Ajax is een heel sterk merk. Je kunt in het buitenland de favoriete nummer twee zijn. Je zag bij onze mediacampagne rond de transfer van Frenkie de Jong naar Barcelona dat we daar een enorme exposure hadden (zo reed op de dag van De Jongs presentatie in Barcelona een Ajaxbus door de stad met zijn beeltenis, red).”

Naast opbrengsten uit merchandise moet het buitenlandse geld met name komen uit het ‘vermarkten’ van de jeugdopleiding. In landen als China en Amerika moeten medewerkers van de Ajax Coaching Academy jeugdopleidingen naar Amsterdams model gaan opzetten. “Het gaat om het verkopen van onze kennis en kunde.”

Emoties

De sprong over de grens vergt wel een verdere interne professionaliseringsslag, aldus Lenderink. “Qua voetbal is het top. Maar bij de Bijenkorf is het op sommige vlakken professioneler geregeld. Het is een grotere onderneming, met gestructureerdere processen. Bij een voetbalclub heb je te maken met emoties, maar er is ook continuïteit nodig. Als je naar het buitenland wil, vergt dat ook wat van je financiële processen en de IT-systemen. Daar wordt aan gewerkt. Maar die transitie, waarbij ook de achterkant van de organisatie helemaal op Champions Leagueniveau komt, is nog niet af.”

In eigen land wil Ajax een nieuw trainings­centrum van de grond tillen, de Nieuwe Toekomst. Bijna de helft van de ruim 50 miljoen winst van het voorbije seizoen gaat hier naar toe. “Als je structureel wil aanhaken bij de Europese top, hoort daar een state-of-the-art­trainingscentrum bij met een ministadion. Dat complex is voor zowel de jeugd- en vrouwenteams als Jong Ajax en Ajax 1.” Daarbij blijft Ajax beursgenoteerd. “Daarmee ben je gebonden aan bepaalde regelgeving en dat is misschien wel goed. Het dwingt tot transparantie en zeker als CFO vind ik dat een groot voordeel.”

“Het is misschien wel boffen dat ik nu instap,” zegt ze over de financiën en het fraaie voetbal van dit moment. “Even afkloppen, maar ik heb pas één keer een nederlaag meegemaakt (0-1 tegen Chelsea, red.) Vooraf was ik gewaarschuwd voor de emoties die dat teweegbrengt. Ik dacht: dat zal wel meevallen. Maar dat is dus niet zo. Een gelijkspel zoals uit bij PSV werd ook als een nederlaag ervaren. Mooi om te zien.”