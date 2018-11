Supportersclub Ajax eist maatregelen tegen hooligans AEK

Met twee doelpunten schoot Dusan Tadic Ajax dinsdagavond naar de achtste finales van de Champions League (2-0). "Deze zege is voor onze supporters en voor iedereen die van onze club houdt," zei de Serviër. "Ze brachten onze fans in gevaar hier. Dan wil je zo graag iets terugdoen voor ze."



Matthijs de Ligt had tijdens de warming-up niet meteen door wat er in het stadion gebeurde. "Maar ik zag wel dat het uit de hand liep en vond dat onze voorbereiding verstoord werd. Daarom ben ik naar onze fans gelopen," vertelde de aanvoerder.



'We hebben elkaar hard nodig'

De Ligt weet dat Ajax na ongeregeldheden van fans rond het vorige Europese duel met Benfica een uitwedstrijd in de Champions League zonder meegereisde aanhang boven het hoofd hangt. "Ik hoop niet dat het zo ver komt," zei hij. "We hebben elkaar nodig."



Spelers van Ajax wilden na de wedstrijd het liefst zo snel mogelijk richting de meegereisde aanhang. "Maar dat kon niet meteen omdat er een gekke Griek nog in de gracht van het stadion stond en met dingen aan het gooien was," zei De Ligt. "Dat zag er best gevaarlijk uit."



'Deze idioot'

Uiteindelijk was het Huntelaar die als eerste speler zijn shirt richting de meegereisde aanhang wierp. Veel ploeggenoten volgden zijn voorbeeld. De ervaren spits liet even later ook op Twitter zien hoe een fan van AEK alle gelegenheid kreeg om met vuurwerk te gooien. "We hopen echt dat al onze fans er goed vanaf zijn gekomen en dat deze idioot snel wordt opgepakt," meldde hij.